Estos son los festivos de 2027 en Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprueba sus días festivos locales para el próximo año

Imagen de un calendario

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este viernes la designación de los dos días festivos locales que corresponden al municipio para el próximo año 2027.

Así, se ha optado por el día 9 de febrero, celebración del Martes de Carnaval, y el jueves 24 de junio, conmemoración de la fundación de la ciudad en el año 1476, según ha informado el Consistorio capitalino.

De esta manera, el acuerdo se trasladará a la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, siguiendo los trámites administrativos habituales.