Tras las obras, el ayuntamiento de La Oliva seguirá con la apertura y gestión del espacio

Finalizan las obras del Mercado de las Tradiciones de La Oliva. Imagen cedida por el Cabildo de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura ha finalizado los trabajos de rehabilitación del Mercado de las Tradiciones de la Casa del Coronel en la Oliva, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Fuerte por Naturaleza’.

Una vez culminadas las obras, se ha hecho entrega al Ayuntamiento de La Oliva para su próxima apertura y gestión, como espacio de dinamización para vecinos y visitantes.

Esta intervención se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Fuerte por Naturaleza’ de la Consejería de Turismo que dirigide Marlene Figueroa. La inversión destinada a este proyecto asciende a 257.582 euros.

Intervenciones en el inmueble

Como explica el cabildo, las obras han abarcado una superficie de 243,77 metros cuadrados con una intervención de carácter estructural y arquitectónico que consolida los elementos existentes y preserva el valor patrimonial del edificio. De la misma manera, se ha construido una nueva cubierta en las dependencias anexas, destinada a mejorar la protección y durabilidad del inmueble.

La redistribución del interior de los espacios ha permitido crear un centro de interpretación, nuevas áreas comerciales, aseos accesibles y un pequeño almacén. En el exterior, se han instalado pérgolas que facilitará la celebración de mercados al aire libre.

La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y la consejera de Turismo Marlene Figueroa, comprobaron de primera mano el resultado de los trabajos durante el acto de recepción de la obra, acompañadas por el alcalde de La Oliva, Isaí Blanco, la concejala de Comercio, Alexandra Martín, y el concejal de Cultura, David Hernández.

Enclave en el municipio

La presidenta resaltó los buenos trabajos de un proyecto que no sólo mejora la funcionalidad y competitividad de este espacio, modernizando un enclave importante dentro del municipio.

Por su parte, la consejera Figueroa explica que “con esta rehabilitación se garantiza una mayor accesibilidad, sostenibilidad y funcionalidad del inmueble”. “Tras la finalización y recepción de las obras, se entrega para su gestión al Ayuntamiento de La Oliva, que deberá dinamizar el espacio para vecinos y visitantes”.

Por su parte, el consistorio de La Oliva han agradecido la coordinación entre administraciones dentro de un plan impulsado por el Cabildo que permite ejecutar proyectos que aumentan el atractivo turístico de todos los municipios.