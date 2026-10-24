El Gobierno despliega 70.000 agentes en todo el país para prevenir nuevas protestas tras los episodios de violencia y saqueos registrados la semana anterior en Francia

Las fuerzas de seguridad francesas han detenido a 135 personas hasta las 13.00 horas de este sábado durante una nueva jornada de protestas que ha reunido a unas 35.000 personas en las principales ciudades del país.

El ministro del Interior, Laurent Núñez, ha asegurado que, hasta ese momento, no se habían registrado incidentes graves y ha informado de 136 acciones en la vía pública, frente a las 264 contabilizadas a la misma hora del sábado anterior. El dispositivo busca evitar que se repitan los episodios violentos y los saqueos de la semana pasada, cuando se concentraron unas 60.000 personas antes del mediodía.

Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo policial, con 70.000 agentes anunciados para el fin de semana, y han impuesto restricciones a las manifestaciones en distintas localidades. Durante los controles se han incautado objetos potencialmente peligrosos, como morteros y bolas de petanca.

Francia detiene a 135 personas en una nueva jornada de protestas con 35.000 manifestantes. Europa Press

En París se respetará el recorrido fijado por la Prefectura

En Lyon, los agentes han recurrido a gases lacrimógenos para dispersar a varios grupos de manifestantes, mientras que en Niza varios centenares de personas se han concentrado pese a la prohibición de las movilizaciones y han recibido órdenes de dispersión. Marsella se ha autorizado excepcionalmente una marcha intersindical, aunque se han ampliado las restricciones nocturnas a determinadas zonas.

Además, en París, las convocatorias han sufrido cambios después de que la Justicia rechazara el recurso de La Francia Insumisa, que ha anunciado que respetará el recorrido fijado por la Prefectura. La formación ha llamado a movilizarse contra el coste de la vida y lo que considera una deriva autoritaria del Gobierno.

Mientras tanto, los ayuntamientos han retirado contenedores, mobiliario urbano y otros objetos que podrían utilizarse para causar daños, y numerosos comercios han reforzado sus fachadas. Núñez ha advertido de que algunos grupos podrían intentar provocar incidentes y ha asegurado que las fuerzas de seguridad actuarán con firmeza dentro de la legalidad y respetando el principio de proporcionalidad.