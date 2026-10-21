Nuevo reto para La Laguna Tenerife en la complicada cancha del Frankfurt Skyliners en la cuarta jornada de la EuroCup, un rival que ha firmado también un gran inicio de temporada

Jugadores de La Laguna Tenerife. Imagen CB Canarias

La Laguna Tenerife visita este miércoles a un peligroso Frankfurt Skyliners (Süwag Energie Arena, 18:30 hora canaria, en la cuarta jornada de la EuroCup. Un nuevo y exigente reto para los aurinegros que medirán su buen estado de forma ante un rival que ha firmado también un gran inicio de temporada, tanto en la competición doméstica como en el torneo continental.

No será tarea fácil ganar en territorio alemán, no solo por el buen momento que atraviesa el grupo que dirige Klaus Perwas, sino también por su particular forma de jugar. Acostumbrado a transiciones muy rápidas, con jugadores con mucho talento en el uno contra uno, cuentan también con falsos interiores que se abren a tirar desde la larga distancia. Los alemanes acumulan cinco triunfos consecutivos entre todas las competiciones y no han perdido aún esta campaña en su pista.

El conjunto alemán tiene un plantel muy completo, con hasta seis estadounidenses, un checo y un austriaco. Números en mano, su base Judah Mintz, formado en Syracuse y ex del Manisa Basket, es uno de sus principales referentes ofensivos: promedia 17,8 puntos en la BBL, donde está tirando de tres por encima del 44% de acierto.

Ambos equipos con dos victorias y una derrota

La Laguna Tenerife y el Frankfurt Skyliners llegan con dos victorias y una derrota en las tres primeras jornadas de la competición continental aunque La Laguna Tenerife ocupa la segunda plaza y los alemanes la cuarta por el basket-average. Un partido el de este miércoles que romperá la igualdad en la clasificación.