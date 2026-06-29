La Fundación Carrera por la Vida distingue a RTVC con el Premio a los Medios de Comunicación 2026

La entidad reconoce al grupo de comunicación autonómico «por su compromiso corporativo» con sus proyectos «y la realidad de las personas con cáncer de mama»

Radio Televisión Canaria (RTVC) ha sido distinguida por la Fundación Canaria Carrera por la Vida con el Premio a los Medios de Comunicación 2026, «por su compromiso corporativo» con sus proyectos «y la realidad de las personas con cáncer de mama«. El galardón será entregado en la cuarta Gala Carrera por la Vida, que se celebrará el viernes 23 de octubre de 2026 en el Auditorio Infanta Leonor, en Los Cristianos, en el municipio tinerfeño de Arona.

Imagen de la celebración de la Carrera por la Vida 2025.

La presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, Brigitte Gypen, explica que el premio a RTVC «es una muestra de nuestro profundo agradecimiento tanto a Televisión Canaria como a La Radio Canaria por su colaboración de muchos años dando visibilidad a nuestros proyectos. Esa ayuda», continúa, «se ha materializado en los últimos años en un convenio que viene a formalizar esa relación de tantos años».

Brigitte Gypan considera que «RTVC ha sido fundamental en el éxito de la Fundación en eventos como la Carrera de la Vida, en la que el año pasado participaron más de 7.000 personas. Esa cantidad de participantes», aclara, «no hubiera sido posible sin la difusión y la cobertura que RTVC ha hecho». La próxima edición de la Carrera, según avanza, tendrá lugar el 29 de septiembre.

Además, Gypan destaca la cobertura que RTVC ha hecho de otras de sus actividades, como el Camino de Santiago por la Vida, que este año celebrará su cuarta edición del 29 de agosto al 6 de septiembre, y que este año contará con pacientes procedentes de varios países europeos, así como de las muchas actividades que realizan a través de la denominada Sala Rosa en su sede de Adeje. «RTVC siempre ha demostrado su compromiso y sensibilidad con nuestras acciones, y por eso estaremos siempre agradecidos», manifiesta Gypan.

Otros premiados

Además de a RTVC, la Fundación Canaria Carrera por la Vida ha galardonado al doctor Alberto Jiménez Schumacher con el Premio a la Investigación, por su trayectoria en el abordaje del cáncer de mama masculino; la Asociación Contra el Cáncer de Mama Metastásico de Fuerteventura, con el Premio a la Acción social por su labor de visibilizar la realidad y atender las necesidades de las pacientes en una isla no capitalina; el Centro Comercial Siam Mall con el Premio a la responsabilidad social corporativa por su colaboración indispensable para la organización y logística de la Carrera por la Vida; y el colectivo Armada Sur, una de las peñas de aficionados del Club Deportivo Tenerife, con el Premio a la Iniciativa social por su colaboración desde hace más de 10 años con la entidad.

De manera extraordinaria, la Fundación ha querido distinguir también con el Premio Especial 2026 a la empresa Canaragua, que desde hace 10 años apuesta y financia el calendario solidario de la organización.

La presidenta de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, Brigitte Gypen, durante la pasada edición de la carrera solidaria.

La Fundación centra sus esfuerzos en la atención a las personas y familias afectadas y en la detección precoz de la enfermedad

La Fundación Carrera por la Vida es una organización solidaria, creada en 2005 por Brigitte Gypen tras pasar por la experiencia de la superación del cáncer de mama. Su objetivo desde entonces es trabajar para responder a las necesidades y demandas de las personas y las familias afectadas por el cáncer de mama, y concienciar sobre la importancia de la detección precoz de la enfermedad.

Los fondos económicos de la Fundación Carrera por la Vida dependen de las actividades desarrolladas por las personas voluntarias, y las donaciones de instituciones, colectivos y empresas.

La Fundación desarrolla su acción en tres ejes principales. El primero es la atención a las personas afectadas por el cáncer de mama y a sus familias a través de foros formativos e informativos con profesionales, con la creación de espacios de encuentro y convivencia entre iguales, y el soporte asistencial mediante la entrega de material terapéutico.

El segundo eje es la concienciación, divulgación y sensibilización sobre el cáncer de mama en el conjunto de la sociedad, y la autoexploración mamaria y el cumplimiento de las citas médicas como vías para su detección precoz.

Por último, la Fundación dedica esfuerzos importantes a la colaboración y apoyo económico a equipos y estudios de investigación en materia de cáncer de mama, y a proyectos e iniciativas de otras instituciones, fundaciones y asociaciones que mejoren la calidad de vida de las personas afectadas por el cáncer de mama y otros tipos de cáncer.