El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ofrecerá un espectáculo inclusivo con participación de personas con discapacidad con la Gala de la Integración

El Carnaval de Las Palmas acoge la Gala de la Integración. LPA Carnaval

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria acogerá este miércoles 25 de febrero a las 19:00 horas, la Gala de la Integración, organizada por la Coordinadora Provincial de Centros Ocupacionales (COMPSI) en colaboración con la Sociedad de Promoción del Carnaval.

El evento reunirá a representantes de más de veinte centros de atención a personas con discapacidad de toda la isla en un espectáculo que combina competición, desfile colectivo y actuaciones sorpresa, reivindicando la inclusión a través de la cultura y la fiesta.

Intervenciones sorpresa

Tendrá una duración aproximada de dos horas y media. Entre las novedades de esta edición, se prevé la apertura con la batucada Caribe Creando Escuelas, siete actuaciones individuales, seis de parejas y cinco grupales, además de la participación de un drag queen y otras intervenciones sorpresas. Un jurado especializado premiará los tres mejores números de cada modalidad.

El espectáculo se emitirá en directo, permitiendo que miles de espectadores puedan seguir la emoción y el talento de los participantes desde sus hogares. La organización recomienda asistir con antelación al Parque Santa Catalina, ya que algunas zonas estarán reservadas para los participantes y sus centros, asegurando así la máxima visibilidad y disfrute de un acto que busca transmitir un mensaje social de inclusión y reconocimiento del esfuerzo de las personas con discapacidad.

Dónde se puede ver la Gala de la Integración