Un libro da voz a mujeres de la comunidad indostánica en Canarias

«Ishwari, la voz de muchas, el eco de una sola esencia” es una obra coral que recoge, por primera vez, el testimonio de 79 mujeres residentes en las islas

Ha sido presentado ya en el Parlamento de Canarias y en el Cabildo de Gran Canaria. El libro «Ishwari, la voz de muchas, el eco de una sola esencia» es un proyecto literario colectivo que convoca a 79 mujeres hindúes a expresar, a través del relato corto, las emociones y experiencias que conforman su universo interior.

Sus promotoras son la escritora y gestora cultural Jyoti Baharani y la ilustradora María del Pino Marrero Berbel, Hija adoptiva de Gran Canaria. Con este libro, que toma su nombre de la palabra que define a «la divina» en sánscrito, proponen un espacio de encuentro literario en el que confluyen reflexión, espiritualidad, identidad y creación.

Ellos, más integrados por el comercio

Jyoti Baharani asegura que «nunca antes se ha publicado un libro de estas características en el que las mujeres toman la iniciativa». Considera que, en parte, se debe a que siempre se ha visibilizado la actividad profesional de los hombres de la comunidad indostánica. Ellos incluso derribaron antes las barreras del idioma. Las mujeres, sin embargo, han estado menos en la calle y siempre han estado en silencio, trabajando más para la familia.

En «Ishwari», las mujeres han hablado de su identidad, de los valores, de la importancia de los mayores o incluso de sus experiencias de integración.

Cinco generaciones

Jyoti Baharani asegura que ya son cinco las generaciones de familias indostánicas en Canarias. A partir de la tercera es, tal y como ha explicado, cuando se ha producido un auténtico cambio con la integración de las mujeres en la enseñanza universitaria y el mercado laboral. La comunidad vive entre dos culturas, integrada en la sociedad canaria pero también con fidelidad a sus tradiciones.

La llegada de las primeras familias de origen indio se produjo en torno a 1860 y lo hicieron con pasaporte británico.