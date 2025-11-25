Galletas especiales | Receta ‘Como en casa’

Galleta Especial ‘Como en casa’ / La receta ‘Como en casa ‘ de RTVC

En el barrio capitalino de Tamaraceite, en Las Palmas de Gran Canaria, se esconde un aroma inconfundible a galleta recién horneada: es el sello de D’Má Cookies que ha compartido con su receta con el programa ‘Como en casa‘ de Televisión Canaria.

Estas galletas, caracterizadas por el estilo New York —grandes, tostadas por fuera y blandas y exquisitas por dentro—, son un auténtico fenómeno. La galleta especial ‘Como en Casa’ (también llamada cariñosamente ‘Kika’) es una creación doblemente deliciosa, un reflejo de la creatividad y el amor familiar detrás del negocio.

Este postre esconde en su interior un trozo de brownie envuelto en Nutella, creando una explosión de sabores y texturas.

Ingredientes de la galleta especial ‘Como en casa’

Ingredientes para el brownie y la galleta 12 huevos, 6 para el brownie y 6 para las galletas chocolate negro o semi amargo al 80 % o 90 % Mantequilla Azúcar morena Azúcar blanca Esencia de vainilla Harina Cacao Crema de chocolate Levadura Sal

Elaboración paso a paso

Preparación del brownie

El brownie requiere de reposo y enfriamiento previo. Primero, se debe fundir el chocolate negro o semi amargo con la mantequilla y reservar. Por otro lado, se montan los huevos, añadiendo poco a poco los azúcares (morena y blanca) y la esencia de vainilla hasta que «blanqueen». A esta mezcla se incorpora el chocolate fundido con movimientos envolventes.

Finalmente, se tamizan los ingredientes secos (harina, cacao y sal) y se añaden a la mezcla húmeda.

La preparación se vierte en un molde engrasado, se le añaden chispas de chocolate y se hornea a 170°C durante 15 minutos aproximadamente, hasta que se vea la costra por encimal. El objetivo es que quede «chiclosillo» por dentro. Se refrigera una vez frío para poder cortarlo mejor.

Elaboración de la masa de cookie

La masa de la galleta se elabora batiendo la mantequilla con los dos tipos de azúcar (blanca y morena). Luego, se añaden los seis huevos y la vainilla. Los ingredientes secos, que incluyen harina, levadura química y sal (la sal potencia el sabor), se mezclan aparte y se incorporan a la preparación, cuidando de no sobrebatir la masa. Se añaden nueces y chispas de chocolate.

Montaje de la galleta

Para el montaje, se pesa la masa de cookie, aproximadamente 80 gramos por unidad. La masa se estira, se coloca una buena cantidad de crema de chocolate en el centro y se envuelve un trozo del brownie previamente elaborado y cortado. Se cierra la galleta formando un paquetito rústico.

Las galletas moldeadas deben enfriarse en la nevera un mínimo de 3 horas.

Finalmente, se hornean a 180°C por 9 a 15 minutos. Al salir del horno, se les añaden escamas de sal para potenciar el sabor y se inyecta sirope de fresa con una pipeta para el toque final.

