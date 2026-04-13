​El programa de la Televisión Canaria analiza este lunes, a las 22:30 horas, el vínculo a través de la experiencia personal de la pareja y su opinión sobre los últimos cambios y el futuro del país

Eloísa González presenta una nueva entrega de `Gente Maravillosa´ este lunes 13 de abril, a partir de las 22:30 horas, dedicada a la relación histórica, cultural y emocional que une al Archipiélago con Venezuela y analizará este vínculo de aceptación e integración que nació del necesario flujo migratorio entre ambos destinos.

​En esta ocasión, el programa contará con la presencia de la modelo e influencer venezolana Virginia Troconis, quien ejercerá como madrina del programa junto a su marido, el popular ganadero Manuel Díaz `El Cordobés´. Ambos compartirán su experiencia personal como pareja hispano-venezolana y analizarán los retos de tener a la familia a 7.000 kilómetros de distancia y ofrecerán su visión sobre los últimos cambios y el futuro del país sudamericano.

Durante el programa, Virginia Troconis relatará cómo fue su llegada a España con tan solo 22 años, las dificultades que afrontó para adaptarse a un nuevo entorno y cómo su relación con Manuel fue clave para superar los momentos más complicados y consolidar su relación. Además, se descubrirá cómo viven los hijos del matrimonio su conexión con las raíces venezolanas de su madre.

​Cámara oculta

Fiel a su compromiso social, `Gente Maravillosa´ incluirá una impactante cámara oculta que pondrá a prueba la solidaridad de los canarios. La situación recreada mostrará la reacción de los ciudadanos ante el comportamiento discriminatorio y xenófobo de un paciente con prejuicios. Las respuestas de los participantes anónimos demostrarán que la educación, la firmeza y los valores éticos son las mejores herramientas para combatir las actitudes poco solidarias en la sociedad actual. El debate contará con la participación de más de 150 personas conectadas como público virtual desde distintos puntos del territorio.

Con esta entrega, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una televisión cercana, social y comprometida, que pone en valor a las personas y familias que hacen de Canarias un territorio más inclusivo y humano y `Gente Maravillosa´ se consolida así como un espacio de referencia que combina entretenimiento, emoción y conciencia social, mostrando que cada familia, sin importar su origen o su historia, merece ser reconocida y apoyada.

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