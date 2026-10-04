El programa, que se emitirá el próximo 5 de octubre, será también el estreno de la séptima temporada de ‘Gente Maravillosa’



Además de abordar la polarización política, la noche estará dedicada a la actualidad y a los grandes retos de Canarias

Eloísa González presentará este lunes 5 de octubre, a partir de las 22:30 horas, una edición muy especial de ‘Gente Maravillosa’. El programa alcanza sus 200 emisiones y lo hará con un invitado a la altura de esta celebración: Fernando Clavijo, presidente de Canarias, quién acudirá al plató para hablar de la actualidad y los problemas que más preocupan en las Islas.

En esta edición especial, que coincide con el estreno de la su séptima temporada, ‘Gente Maravillosa’ abordará con el presidente algunos de los grandes asuntos que forman parte de la conversación diaria de los canarios: la inmigración, el papel de Canarias en España, la visita del Papa o la importancia de la movilización ciudadana, entre otros. Y, además, Fernando Clavijo, vivirá a una noche diferente en la que nos dejará conocer su parte más personal.

Por otra parte, el programa 200 será una oportunidad para recordar cómo Gente Maravillosa ha unido a los canarios durante todos estos años y cómo la política canaria nos acompaña en ese objetivo.

Lejos de la polarización política, que llega a dividir a la sociedad, los canarios destacan por la capacidad de escuchar, de ponernos en el lugar del otro, de hablar de los problemas reales y de buscar aquello que nos une por encima de nuestras diferencias: es el modo canario de entender la política.

El programa contará con público presencial con personas que han formado parte de la historia de ‘Gente Maravillosa’ y, al mismo tiempo, conectará con pueblos canarios donde los vecinos se han reunido para asistir juntos a esta celebración.

200 programas después, ‘Gente Maravillosa’ sigue mirando a Canarias y uniendo las Islas. Y lo hará en esta celebración y estreno de temporada junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo.