‘Gente Maravillosa’ denuncia este lunes la discriminación por orientación sexual

Televisión Canaria emite este lunes, a las 22:30 horas, una nueva entrega del programa, que contará con la participación de Chelo García-Cortés para abordar el acoso y la discriminación por orientación sexual

Televisión Canaria emite este lunes 19 de octubre, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’. El programa presentado por Eloísa González abordará en esta ocasión el acoso y la discriminación que sufren muchos jóvenes por su orientación sexual, especialmente las mujeres cuya apariencia o forma de vestir no responde a los estereotipos tradicionales de feminidad. Para hablar de esta realidad, el espacio contará con la participación de la periodista y colaboradora de televisión Chelo García-Cortés, que compartirá su experiencia personal y hablará abiertamente sobre su bisexualidad.

Durante la entrevista, la comunicadora reflexionará sobre los prejuicios que todavía persisten en la sociedad y sobre el daño que pueden causar insultos y etiquetas como «marimacho», «camionera» o «tortillera», utilizados para ridiculizar a mujeres que no encajan en determinados modelos de género.

El testimonio de una joven canaria que sufrió acoso escolar

El programa contará también con la participación de Liane, una artista canaria que sufrió acoso escolar durante su infancia y adolescencia por su forma de ser, sus gustos y su manera de vestir.

La joven contará cómo vivió aquellos años y las consecuencias que tuvieron las burlas y los comentarios de sus compañeros en su autoestima, hasta el punto de llegar a cuestionarse su propia identidad de género. Su testimonio servirá para poner sobre la mesa la importancia de combatir los prejuicios desde edades tempranas.

¿Cómo reaccionamos ante una situación de discriminación?

Como es habitual en ‘Gente Maravillosa’, las cámaras ocultas del programa trasladarán esta realidad a la calle para comprobar cómo reaccionan personas anónimas cuando presencian una injusticia.

La entrega contará, además, con la participación de más de 150 personas que seguirán el programa de forma virtual desde sus hogares.

Con esta nueva emisión, ‘Gente Maravillosa’ vuelve a poner el foco en situaciones de discriminación que siguen presentes en la sociedad y en la importancia de no permanecer indiferentes ante ellas.