Este lunes 6 de abril, a las 22:30 horas, el programa pone el foco en la adopción de menores con necesidades especiales y en la importancia de la inclusión en las familias canarias

Televisión Canaria emite este lunes 6 de abril, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’, que contará con la participación del humorista Miguel Lago como invitado de la noche. El espacio presentado por Eloísa González pondrá el foco en la adopción de menores con necesidades especiales y en las distintas formas de construir una familia en Canarias.

Como padrino de la noche, Lago compartirá su experiencia como padre adoptivo de un niño con necesidades especiales. Junto a la presentadora, abordará el valor de la familia más allá de los modelos tradicionales, destacando historias reales construidas desde el compromiso, el amor y la inclusión.

A lo largo de la emisión, Lago ofrecerá un testimonio cercano y honesto sobre los retos y aprendizajes que implica la adopción, subrayando el papel transformador de los vínculos afectivos y la importancia de avanzar hacia una sociedad más empática y solidaria.

Como es habitual, el programa incluirá una cámara oculta que pondrá a prueba la reacción de la ciudadanía ante situaciones relacionadas con la aceptación y la diversidad familiar.

Entre los momentos más destacados de la noche se encuentra la participación de la periodista Pilar Rumeu, quien protagoniza una de las reacciones más emotivas del programa, aportando una mirada personal y sincera sobre el significado de la familia.

Más de 150 personas formarán parte del público virtual, conectadas desde distintos puntos del Archipiélago, en una entrega que combina emoción, reflexión y participación.

Con este programa, Televisión Canaria refuerza su apuesta por una televisión de servicio público, cercana y comprometida, que visibiliza realidades diversas y pone en valor a las personas y familias que construyen una sociedad más inclusiva. ‘Gente Maravillosa’ consolida así su papel como espacio de referencia que une entretenimiento y conciencia social en horario de máxima audiencia.