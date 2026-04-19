Este lunes 20 de abril, a las 22:30 horas, el programa da voz a quienes conviven con esta rara enfermedad genética caracterizada por una fragilidad extrema de la piel que afecta, especialmente, a los niños y niñas

Televisión Canaria emite este lunes 20 de abril, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega de ‘Gente Maravillosa’, que contará con la participación de la periodista y presentadora de radio y televisión Cristina Lasvignes como madrina para poner el foco en la llamada Piel de Mariposa. Una rara afección genética caracterizada por una fragilidad extrema de la piel que, en Canarias, afecta a nueve personas, dos de ellas menores.

El espacio presentado por Eloísa González profundizará en la necesidad de mejorar la calidad de vida de estos pacientes, visibilizar y conocer las enfermedades raras y la importancia de la investigación.

Cristina Lasvignes, que regresó a los medios hace un año después de casi una década centrada en la solidaridad, compartirá con la presentadora y los telespectadores sus difíciles vivencias personales relacionadas con el nacimiento de sus hijos, claves para comprender el giro vital que la llevó a trabajar activamente y profesionalmente por la solidaridad.

Además, durante la emisión se dará a conocer el día a día de Ylenia y Jackelin, hija y madre que conviven con la Piel de Mariposa y el gran paso dado por el Gobierno de Canarias financiando un medicamento pionero que puede mejorar para siempre la vida de estos pacientes.

‘Gente Maravillosa’ visibiliza la enfermedad de Piel de Mariposa junto a Cristina Lasvignes. RTVC.

Cámara oculta con Eugenia y Asier

El programa incluirá, como es habitual, una cámara oculta protagonizada por Eugenia y Asier, otro niño afectado por la enfermedad, que mostrará cómo reaccionan los canarios ante una situación real.

Las reacciones de nuestros maravillosos serán de las más conmovedoras de la temporada, destacando especialmente las de Celina y Belén, dos anónimas que son todo un ejemplo de empatía, humanidad y firmeza.

Como siempre, más de 150 personas participarán como público virtual, conectadas desde distintos puntos del territorio, acompañando un debate que promete ser emocionante, cercano y necesario.

Con esta emisión, Televisión Canaria reafirma su compromiso con una televisión cercana, social y comprometida, que pone en valor a las personas y familias que hacen de Canarias un territorio más inclusivo y humano.

‘Gente Maravillosa’ se consolida así como un espacio de referencia que combina entretenimiento, emoción y conciencia social, mostrando que cada familia, sin importar su origen o su historia, merece reconocimiento y apoyo.