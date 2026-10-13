Se ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros para todo el territorio nacional, con 700 nuevas plazas de las que 33 de jueces y 13 de fiscales son para Canarias

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la tramitación urgente de dos reales decreto para la creación de 500 nuevas plazas para jueces (33 de ellas en Canarias) y 200 para la carrera fiscal (13 en las islas) de cara a 2027. Según han informado fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a Europa Press, estas 700 nuevas plazas supondrán un incremento del 7,8% de la planta judicial y del 6,6% de la plantilla del Ministerio Fiscal.

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De las 500 nuevas plazas judiciales, 172 se destinarán a la jurisdicción Civil, 109 a la Social y 69 a la Penal, detallan desde el Ministerio. Además, se crearán 87 plazas para órganos mixtos, 42 de adscripción territorial; 11 para Violencia sobre la Mujer; seis para Violencia contra la Infancia y la Adolescencia; ocho para nuevas presidencias de tribunales de instancia; y cuatro plazas en la Audiencia Nacional.

Andalucía y Cataluña serán las comunidades que reciban el mayor número de plazas de jueces: 94 cada una. La siguiente es Madrid, con 74, seguida de la Comunidad Valenciana, con 53.

En cuanto a las plazas de fiscales, Cataluña recibirá 47 plazas, Andalucía, 31, y Madrid 26, mientras que, detalla Justicia, Canarias registrará el mayor incremento porcentual de fiscales, con un 8,9 %.

Se trata de una nueva ampliación de las plantas judicial y fiscal, después de que el pasado julio el titular de Justicia, Félix Bolaños, anunciara la creación de otras 700 plazas que estarán activas antes del 31 de diciembre de este 2026.

JJPD celebra la convocatoria

Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), ha indicado en un comunicado que la convocatoria es «un avance histórico para adecuar la planta judicial a las necesidades de la administración de justicia».

Rodríguez señala que la ampliación de las plazas creadas para la carrera judicial «en más de mil plazas en dos años es un esfuerzo destacable para afrontar la litigiosidad, reducir tiempos de respuesta y garantizar una carga de trabajo razonable en la judicatura».

«Si a este anuncio se añade la gran convocatoria de oposiciones para judicatura y Fiscalía que ya está en marcha podemos afirmar que estamos ante un cambio fundamental que va a redundar en beneficio de profesionales del derecho y la sociedad», ha celebrado porque, a su juicio, «la Administración de Justicia necesitaba de un empuje tan decidido como el que se está concretando en los últimos tiempos».

El magistrado ha destacado que esta nueva convocatoria se centre en la jurisdicción Social, que «está atravesando unas cargas de trabajo y dilaciones por encima de lo admisible», y en los juzgados de Violencia de Género, «lo que resulta fundamental para proteger a las mujeres tras la ampliación de competencias de estos tribunales en materia de delitos contra la libertad sexual».

Rodríguez ha declarado también que «es fundamental que este anuncio se concrete rápidamente en un real decreto que suponga un nuevo impulso a la mejora del servicio público judicial» y ha deseado que el Gobierno que salga de las elecciones «continúe con este impulso tan necesario para garantizar un servicio público eficiente y de calidad en los tribunales».