El salario mínimo interprofesional se sitúa en 1.286 euros con la nueva subida aprobada por el Gobierno del Estado, que lo aumenta en un 5,3 % en 2027

El Gobierno ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 % para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales), lo que beneficiará a 2,7 millones de trabajadores. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con esta subida, de 65 euros más al mes y 910 euros más al año, han incrementado el SMI un 75 % desde 2018 en lo que es «la historia del éxito del país».

Mejora para jóvenes y mujeres

Con estas subidas se ha logrado incrementar con mayor fuerza los salarios de los que menos ganan, lo que beneficia especialmente a los jóvenes y a las mujeres, que son las principales beneficiarias (el 65 % del total) con 1,7 millones de trabajadoras.

Se trata, ha dicho, de «una política feminista», con la que se ha reducido la brecha de género un 22 %, hasta situarla en el 7,3 %.

En total, la subida del SMI a partir del 1 de enero de 2027 beneficiará a 2,7 millones de personas, el 13,6 % de los asalariados, con un fuerte impacto en Andalucía (550.000 afectados) o Madrid (387.000).

Este incremento se suma al también aprobado este martes para aumentar un 4,5 % el sueldo de los empleados públicos en 2027, lo que supone que «hoy, el Gobierno le sube el salario a 5 millones de trabajadores», según ha destacado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en redes sociales.

Tras reunirse con patronal y sindicatos

El real decreto aprobado este martes fue sometido a consulta pública hace diez días, tras mantener una reunión previa con patronal y sindicatos, una vez recibido el informe elaborado por la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo y que recomendaba elevar el SMI un 4,9 %.

Los sindicatos, que plantearon al Gobierno un alza del 7 %, han valorado los «importantes incrementos» de los últimos años, que «han sido decisivos para reducir la pobreza laboral y la brecha salarial de género».

Desde la patronal, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha afeado al Gobierno que apruebe esta subida «fuera de plazo», con las Cortes disueltas y en plena campaña electoral, y sin consultar con los agentes sociales.

El nuevo salario mínimo no pagará IRPF

En paralelo a la aprobación del nuevo salario mínimo, el Gobierno ha aprobado un real decreto ley en el que incluye una rebaja del IRPF para rentas bajas, que se extiende a ingresos de hasta 23.172 euros anuales, según ha explicado el ministro de Hacienda, Arcadi España.

La deducción ascenderá a 1.033,58 euros para quienes cobren salarios equivalentes al nuevo salario mínimo (18.004 euros anuales), lo que garantiza que «quienes cobren el SMI no tengan que tributar en 2027» con independencia de sus circunstancias personales y familiares.

La deducción será decreciente para quienes perciban ingresos situados entre el nuevo salario mínimo y 23.172 euros, con el objetivo de evitar el ‘error de salto’ que se produciría si un contribuyente cobrara poco más del salario mínimo y eso supusiera perder toda la reducción.

Además, el decreto modifica el reglamento del IRPF para que no se realicen retenciones en la nómina a los perceptores del salario mínimo, es decir, que «quien cobre el SMI notará que no tributa desde la primera nómina».

Estos cambios en el IRPF beneficiarán a 2,7 millones de contribuyentes supondrán un ahorro de 1.200 millones de euros, ha detallado la ministra.

Como ejemplo, ha señalado que un trabajador que en 2027 cobre el salario mínimo no pagará IRPF, cuando entre 2012 y 2018 abonaba por esos mismos ingresos 2.041 euros.