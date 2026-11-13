La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que esa presunta reunión «no se produjo nunca», y ha recordado que el propio Sánchez ya ha aclarado que «no tiene nada que ver con esas personas»

Informa: Redacción Informativos RTVC

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este viernes que la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el militante socialista Cristian Corvillo a la que apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «no se produjo nunca».

En un informe, la UCO menciona una conversación entre Cristian Corvillo, que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, y el comisionista Víctor de Aldama, que «permite constatar» que el primero se habría reunido con el presidente del Gobierno en abril de 2023 y habrían hablado del exministro José Luis Ábalos.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de La Moncloa, Madrid este viernes. EFE/ Kiko Huesca

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha sostenido que esa reunión «no se produjo nunca», y ha recordado que el propio Sánchez ya ha dicho que «no tiene nada que ver con esas personas».

En el informe, la UCO califica de «reveladora» la conversación entre Corvillo y Aldama para evidenciar el «grado de vinculación» del empresario cordobés con el PSOE, «al referir mantener una interlocución directa» con el secretario general socialista y jefe del Ejecutivo como de «su conocimiento de los asuntos relacionados con Ábalos».

Bolaños espera que la UCO actúe «con imparcialidad»

Por otro lado, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha mostrado confiado en que «todos los órganos judiciales, la Fiscalía y la UCO» actúen «con imparcialidad y con profesionalidad».

Y, preguntado al respecto en la misma rueda de prensa, ha considerado «muy prudente» y «muy razonable» la «norma no escrita» que hace referencia a que la Fiscalía y los órganos judiciales no tomen decisiones durante los periodos electorales.

«Me parece que se ha venido cumpliendo siempre en todos los procesos electorales y que es respetuosa con los procesos que están en curso como estas elecciones generales», ha apuntado Bolaños.