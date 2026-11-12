Los investigadores sitúan al empresario Cristian Corvillo como intermediario entre Víctor de Aldama y el exministro y le relacionan con fondos utilizados por la pareja de este último para comprar un inmueble en Madrid por 125.000 euros

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica a Cristian Corvillo, el empresario que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de 2017, en la presunta entrega de fondos al exministro José Luis Ábalos. Los investigadores le atribuyen un papel de intermediario entre el comisionista Víctor de Aldama y el exdirigente socialista, al que habría facilitado el acceso para hacerle llegar dinero en efectivo.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a la sede del Tribunal de Cuentas en busca de más documentación sobre las donaciones efectuadas al PSOE, tras cotejar la información que ya aportó este órgano al respecto y detectar discordancias. EFE/Rodrigo Jiménez

El informe policial recoge una «conexión directa» entre Corvillo y parte de los fondos que permitieron a Andrea de la Torre, pareja de Ábalos, adquirir un local y una plaza de aparcamiento en Madrid por 125.000 euros. El documento motivó la detención del empresario y de De la Torre la semana pasada y forma parte de una pieza separada del caso Koldo cuyo secreto levantó este jueves el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

La conexión con la compra de un inmueble en Madrid

En el informe, al que ha tenido acceso EFE, la UCO profundiza en las relaciones entre Corvillo, Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, los tres condenados por corrupción en contratos de mascarillas. Los investigadores también exponen indicios de que el empresario cordobés habría participado en «la organización criminal investigada».

Uno de los principales elementos de la investigación se centra en la compra de la denominada «Casa de Cerro del Murmullo», adquirida por Andrea de la Torre en 2024. Según la UCO, la operación contó con 65.000 euros procedentes de una sociedad portuguesa vinculada a Corvillo, después de que Ábalos hubiera «asumido la búsqueda de financiación» y «recurrido» al empresario para conseguirla.

Los agentes consideran que existen «indicios que permiten relacionar a Corvillo con fondos destinados a Andrea de la Torre». Además, le atribuyen la condición de «elemento de conexión» e «intermediario» entre Aldama y el exministro, actualmente en prisión, para facilitar la entrega de dinero en efectivo.

Las conversaciones sobre los «bolígrafos»

El informe también recoge una conversación entre Corvillo y Aldama que los investigadores consideran «reveladora» del grado de vinculación del empresario con el PSOE. En ella, Corvillo habría hecho referencia a una interlocución directa con Pedro Sánchez, así como a su conocimiento de los asuntos relacionados con Ábalos.

La UCO sostiene que el empresario «habría facilitado de forma coetánea la entrega de dinero en efectivo» de Aldama al exministro. Para respaldar esta hipótesis, incorpora conversaciones en las que ambos utilizaban expresiones como «fotocopias y bolígrafos», que, según la Fiscalía, harían referencia a dinero en metálico.

Una de ellas, fechada en diciembre de 2022, recoge cómo Corvillo informaba a Aldama de que había quedado a comer con el ministro y de que este debía comunicarle si el comisionista también estaba invitado. El empresario mostraba su interés en que Aldama acudiera y le decía: «Al menos a traerme los bolígrafos. Yo antes no los cojo, no quiero líos, como comprenderás».

Una vivienda y pagos por más de 245.000 euros

Los investigadores también han encontrado indicios sobre la puesta a disposición de una vivienda a favor de Corvillo, una operación que, según el informe, «podría constituir una contraprestación» por su participación en «la organización criminal investigada».

La UCO documenta pagos por valor de 245.498 euros relacionados con esta operación, aunque advierte de que todavía no puede confirmar que se hayan satisfecho todas las cantidades previstas en el contrato para formalizar la compraventa.

En sus conclusiones, los agentes explican que han llegado a estos indicios mediante un «análisis progresivo de las evidencias», que apuntaría a una presunta intervención del empresario en la canalización de fondos hacia el entorno de Ábalos. La investigación sitúa estas operaciones en un contexto marcado por el cobro de contraprestaciones económicas vinculadas a empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos.

El PSOE niega haber pagado al empresario

Cristian Corvillo es un empresario vinculado al PSOE, conocido por haber actuado como chófer de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017, cuando el actual presidente del Gobierno buscaba recuperar la Secretaría General del partido.

Sin embargo, fuentes socialistas aseguran que el PSOE nunca ha pagado a Corvillo y que no conocen al empresario. Estas mismas fuentes no descartan que pudiera haber conducido el vehículo en el que viajaba Sánchez durante aquella campaña interna, aunque precisan que «como lo pudo haber hecho cualquier otra persona».