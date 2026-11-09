Pedro Sánchez hará campaña en Tenerife y Gran Canaria el 21 de noviembre

La visita de Sánchez se produciría en el segundo fin de semana de campaña para las elecciones generales del 29 noviembre, que comenzará oficialmente a las 00.00 horas del viernes 13

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, viajará a Canarias el próximo sábado 21 de noviembre para participar en dos actos de campaña electoral en Tenerife y Gran Canaria, según ha anunciado este lunes el PSOE de Canarias.

Imagen de Pedro Sánchez.

La formación socialista ha avanzado a través de sus redes sociales que Sánchez participará a las 11.00 horas en un acto en Tenerife y, posteriormente, se desplazará a Gran Canaria, donde está prevista otra convocatoria a las 17.30 horas.

Lugares concretos

Por el momento, el partido no ha informado de los lugares concretos en los que se celebrarán ambos actos.

La visita se produciría en el segundo fin de semana de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, que comenzará oficialmente a las 00.00 horas del viernes 13.

Sánchez tiene previsto abrir la campaña de su partido el jueves 12 con un acto en Sevilla.