Cruz Roja facilitará el voto a personas con movilidad reducida

La organización habilita un servicio especial de accesibilidad para quienes no dispongan de otra alternativa de desplazamiento. Las solicitudes podrán tramitarse hasta el próximo 21 de noviembre

Cruz Roja en Canarias pondrá en marcha un servicio especial de accesibilidad y movilidad con motivo de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La iniciativa está dirigida a personas con movilidad reducida o dificultades de accesibilidad que no dispongan de otra alternativa para desplazarse y ejercer su derecho al voto.

Imagen de archivo. Cruz Roja

Según explica la organización, el servicio forma parte de su compromiso con «la promoción de la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y la participación social de todas» las personas. Así como con la eliminación de las barreras que puedan dificultar el ejercicio de un derecho fundamental como el sufragio.

Cómo solicitar el servicio

Las personas interesadas podrán solicitar este recurso hasta el próximo 21 de noviembre. Pueden hacerlo a través del teléfono gratuito 900 460 373, disponible de 08:00 a 20:00 horas. También, contactando directamente con la sede local de Cruz Roja más cercana.

Una vez recibida la petición, el personal de la organización recopilará la información necesaria para evaluar las necesidades de movilidad y accesibilidad de cada solicitante y determinar la respuesta «más adecuada».

La prestación del servicio dependerá de las capacidades operativas y de los recursos disponibles de Cruz Roja en cada ámbito territorial.

Cerca de medio centenar de personas atendidas en 2023

Cruz Roja recuerda que en las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, movilizó sus recursos humanos y materiales para facilitar el voto a 49 personas en distintos puntos de Canarias.

La mayoría de quienes necesitaron esta ayuda para llegar a sus respectivos colegios electorales utilizaban silla de ruedas u otros productos de apoyo.