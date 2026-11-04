Las notificaciones se enviarán hasta el 7 de noviembre y los seleccionados tendrán siete días para presentar alegaciones si existe una causa justificada

¿Cómo saber si te ha tocado?

La forma más habitual de conocer si has sido elegido es recibir una notificación oficial en tu domicilio.

También puedes consultar si has sido seleccionado en tu ayuntamiento o a través de la sede electrónica de algunos consistorios.

¿Cuándo se reciben las notificaciones y cuánto tiempo hay para alegar?

El sorteo para elegir a los miembros de las mesas electorales termina este 4 de noviembre. Las notificaciones se enviarán durante los tres días siguientes, hasta el 7 de noviembre.

Una vez recibida la comunicación, la persona seleccionada tendrá un plazo de siete días para presentar alegaciones si considera que existe una causa justificada para no acudir.

Mesa electoral. EUROPAPRESS. (Foto de ARCHIVO)

¿Qué implica formar parte de una mesa electoral?

Los miembros de las mesas electorales reciben una dieta de 75 euros por la jornada. Deben presentarse a las 8:00 horas y permanecer hasta que finalice el recuento.

Además, tienen derecho a una reducción de cinco horas en su jornada laboral del día siguiente.

¿Qué motivos permiten no acudir?

Existen diferentes causas que pueden justificar la ausencia. Entre ellas:

Enfermedad, embarazo u otros motivos personales acreditados.

Tener a cargo a un familiar dependiente.

Tener hijos menores de 14 años cuando se cumplan las condiciones previstas.

Obligaciones laborales que impidan acudir.

Acontecimientos familiares que puedan justificarse.

La Junta Electoral de Zona será la encargada de valorar las alegaciones y decidir si acepta la excusa.

Y si ninguna de estas razones es válida, tocará cumplir con la obligación el próximo domingo 29 de noviembre y participar en la jornada electoral.