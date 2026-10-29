María Corina Machado: La transición democrática en Venezuela «es irreversible»

La premio nobel de la paz 2025, además señaló que han quedado claros los plazos para la convocatoria a elecciones presidenciales en Venezuela

La líder opositora María Corina Machado destacó este jueves que los tres días que han transcurrido desde su retorno el domingo a Venezuela demuestran que el plan de tres fases propuesto por el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, para su país «avanza», y subrayó que la transición «es irreversible».

EFE

La premio nobel de la paz 2025, además señaló que han quedado claros los plazos para la convocatoria a elecciones presidenciales en Venezuela, después de que el lunes un funcionario del Departamento de Estado dijera que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debería declarar vacante el cargo en 2027.

«Han quedado más claro los plazos (…) eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país», dijo Machado en su primera rueda de prensa tras su regreso al país, después de permanecer diez meses en el extranjero.

Su regreso a Venezuela

Al explicar cómo se dieron las condiciones para regresar a Venezuela, Machado aseguró que decidió volver de forma «estrictamente autónoma» y que un equipo «altamente competente» organizó su regreso. No ofreció detalles sobre cómo logró entrar finalmente al país tras denunciar supuestos obstáculos por parte del Gobierno.

«Yo logré regresar a Venezuela con un equipo altamente competente, altamente calificado, muchas personas ayudaron dentro y fuera del país. Fue algo estrictamente autónomo completamente organizado por nuestros equipos», indicó durante su primera rueda de prensa tras su regreso.