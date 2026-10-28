El BOE ha publicado las candidaturas oficiales de cara a las elecciones generales del 29N
Un total de catorce candidaturas concurren al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas para las elecciones generales del 29 de noviembre, circunscripción en la que se eligen ocho escaños, mientras que en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife concurren trece candidaturas que se disputan siete asientos.
Según las relaciones publicadas este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, once candidaturas se presentan en ambas provincias al Congreso: PSOE, PP, Coalición Canaria-Primero Canarias (con el orden de la denominación invertido según la provincia), Drago Canarias, Frente Obrero, Vox, Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), Liberación Canaria, Se Acabó la Fiesta (SALF), Unidad del Pueblo Canario (NC-BC, Podemos, IU y Sumar) y PACMA.
Las candidaturas de Por un Mundo Más Justo, Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) y Escaños en Blanco concurren únicamente en Las Palmas, mientras que Partido Autónomos y Feminism8 (F8) se presentan solo en Santa Cruz de Tenerife.
Candidaturas al Senado
En el caso del Senado, donde la circunscripción es insular y se eligen tres escaños en cada una de las islas capitalinas y uno en cada una de las restantes, Gran Canaria es donde más candidaturas se presentan, ocho en total.
En La Palma, La Gomera y El Hierro concurren cinco candidaturas en cada isla y en Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura cuatro en cada una.
En Gran Canaria se presentan: PSOE, PP, Primero Canarias-Coalición Canaria, Por un Mundo Más Justo, Unidad del Pueblo Canario (NC-BC, Podemos, IU y Sumar), PACMA, Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) y Escaños en Blanco.
Las cuatro candidaturas de Tenerife son de PSOE, Coalición Canaria-Primero Canarias, PP y Unidad del Pueblo Canario (NC-BC, Podemos, IU y Sumar).
En Lanzarote aspiran al Senado PSOE, PP, Coalición Canaria-Primero Canarias, Unidad del Pueblo Canario (NC-BC, Podemos, IU y Sumar), las mismas listas que en Fuerteventura.
En La Palma aspiran al Senado PSOE, Coalición Canaria-Primero Canarias, PP, PACMA y Unidad del Pueblo Canario (NC-BC, Podemos, IU y Sumar).
En el caso de La Gomera concurren Iniciativa por La Gomera, Agrupación Socialista Gomera (ASG), PSOE, Coalición Canaria-Primero Canarias y PP.
En El Hierro, las candidaturas son de Agrupación Herreña Independiente (AHI), PSOE, PP, Asamblea Herreña y Unidad del Pueblo Canario (NC-BC, Podemos, IU y Sumar). EFE