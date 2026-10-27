El manual incluye apartado específico sobre accesibilidad para garantizar el sufragio de las personas con discapacidad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el ‘Manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales’. Una guía que regula el desarrollo completo de las elecciones a Cortes Generales convocadas el domingo 29 de noviembre. El Ministerio del Interior ha actualizado el protocolo y ha diseñado unas guías sencillas y accesibles. Con el objetivo de facilitar la comprensión de todos los integrantes de las mesas electorales y garantizar el correcto desarrollo del proceso electoral.

El Gobierno aprueba el manual de funcionamiento de las mesas electorales en la jornada del 29N / EFE/ J.P. Gandul

Los sorteos para la designación de las personas integrantes de las mesas electorales se realizarán entre los días 31 de octubre y 4 de noviembre. Las notificaciones a las personas elegidas para ser miembros de mesa electoral deberán ir acompañadas del manual, del que se editarán 900.000 ejemplares. En las comunidades autónomas que tienen reconocida lengua cooficial, los manuales serán bilingües, y en el caso de las mesas electorales correspondientes al Valle de Arán, en la provincia de Lleida, serán trilingües.

La elaboración de los manuales ha buscado simplificar la redacción y mejorar la comprensión por las personas que deban utilizar el manual. Así, tal y como ya se hizo en las pasadas elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, en las elecciones generales del 23. Como también en las elecciones al Parlamento Europeo de 9 de junio de 2024, se ha modificado la estructura para agrupar en una primera parte todo el contenido esencial e imprescindible, mientras que la segunda parte recoge las incidencias o peculiaridades que puedan surgir. Por último, una tercera parte agrupan todos los modelos de documentación: actas, sobres, impresos, etc.

El contenido ha sido supervisado por la Junta Electoral Central, que emitió su parecer favorable el pasado 22 de octubre.

Desarrollo de la jornada

La primera parte del manual fija el desarrollo de la jornada electoral, desde la constitución de la mesa hasta el cierre de las urnas. Las personas que ejerzan la presidencia y las vocalías de la mesa, así como sus suplentes, deberán acudir al local electoral correspondiente a las 8 horas. Los interventores podrán incorporarse durante la media hora siguiente.

La mesa tendrá que supervisar el estado del material electoral, incluido el precinto de las urnas, las cabinas y la distribución de papeletas y sobres, así como los listados censales.

Si en la mesa van a votar personas que han solicitado el uso de material complementario en braille, debe contar con el listado con la relación de estas personas y un sobre con el material en braille. En caso contrario, debe comunicarlo a la Junta Electoral de Zona antes del comienzo de la votación.

Además, la guía incluye protocolos de actuación cuando la persona que vota sea sorda y usuaria de lengua de signos o sordociega, tenga discapacidad intelectual o dificultades de comprensión o tenga una discapacidad física o movilidad reducida.

Nadie puede ser representado por otra persona

La votación comenzará a las 9 horas y finalizará a las 20 horas. La guía recuerda a los presidentes y vocales de las mesas que el acto de votar es personal e intransferible. Es decir, nadie puede delegar su voto en otra persona. Si una persona no sabe leer o tiene dificultades de movilidad puede pedir la ayuda de una persona de su confianza.

Una vez comprobada por la Mesa su inclusión en la lista del censo deberá entregar el sobre de votación cerrado a la presidencia de la mesa. Sin ocultarlo en ningún momento a la vista del público, dirá en voz alta su nombre y se lo devolverá para que lo introduzca en la urna.

Cerradas las urnas a las 20 horas, la presidencia de la Mesa introducirá en la urna respectiva los sobres del voto remitido por correo. A continuación, votarán las personas que integran la mesa y los interventores e interventoras que tengan derecho a votar en ella. Después comenzará el escrutinio, primero las papeletas al Congreso de los Diputados y a continuación los votos al Senado.