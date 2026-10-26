Luis Campos y Marisol Collado, cabezas de lista al Congreso de Unidad del Pueblo Canario

La coalición apuesta por situar las necesidades de la ciudadanía por encima de las siglas y reforzar la capacidad de Canarias para defender sus intereses ante el Estado

Unidad del Pueblo Canario (UPC), la marca que conforman Nueva Canarias-Bloque Canarista, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar, ha registrado este lunes sus candidaturas al Congreso de los Diputados en las juntas electorales provinciales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.

Presentación de la candidatura de Unidad del Pueblo Canario en la provincia de Las Palmas – UPC

En la provincia de Las Palmas, la candidatura estará encabezada por Luis Campos, de Nueva Canarias-Bloque Canarista, actual diputado en el Parlamento de Canarias y la segunda posición corresponde a Iratxe Serrano, de Podemos, quien fue directora general de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias durante la pasada legislatura.

Campos destacó la importancia de este acuerdo para superar la fragmentación de la izquierda canaria y construir un proyecto compartido. La coalición apuesta por situar las necesidades de la ciudadanía por encima de las siglas y reforzar la capacidad de Canarias para defender sus intereses ante el Estado.

El candidato subrayó que la cooperación entre organizaciones debe traducirse en una representación política útil, conectada con las clases trabajadoras y medias y comprometida con la realidad del archipiélago.

Una candidatura para «representar la mayoría social canaria en Madrid»

«Hoy nace Unidad del Pueblo Canario, una sola papeleta de toda la izquierda canaria. Lo hemos logrado, nos lo pedía la gente, nos lo llevaba reclamando y no les hemos fallado. Sin duda alguna, el verdadero voto útil de toda la izquierda canaria será Unidad del Pueblo Canario. Unidad del Pueblo Canario va a representar a la mayoría social de Canarias en Madrid», apuntó.

Fundamentalmente, dijo, «para trabajar por nuestra tierra, para trabajar por mantener la democracia, los derechos sociales, por defender, sin duda alguna, la vivienda y para ponerle freno a la extrema derecha de Vox, del Partido Popular y de sus aliados en Canarias».

Según Campos, «no tenemos ninguna duda y el objetivo no es uno, queremos ser mucho más ambiciosos en cada una de las circunscripciones para tener una representación potente de la izquierda canaria en Madrid».

El resto de la lista

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Marisol Collado, actual coordinadora de Movimiento Sumar en Canarias, encabezará la candidatura al Congreso.

Le acompañará en el segundo puesto Francisco Santamaría, de Izquierda Unida, actual concejal de Unidas Sí Podemos en el Ayuntamiento de Tegueste.

Collado: una candidatura que supone una «oportunidad»

Collado consideró que el acuerdo representa una oportunidad para consolidar una alternativa progresista con capacidad para responder a los retos específicos de Canarias. La candidatura defiende que las diferencias entre organizaciones no deben impedir la construcción de objetivos comunes. En esta línea, UPC propone cooperación política, compromiso social y una voz canaria fuerte en las instituciones estatales.

Collado destacó el alcance del acuerdo entre las cuatro organizaciones: «Hemos conseguido este acuerdo histórico en Canarias, que además creemos que puede ser un camino de construcción para el futuro». Además, subrayó que «es una candidatura que viene fundamentalmente del municipalismo» y que «viene también del activismo de movimientos sociales, de movimientos ecológicos, de movimientos educativos».

Igualmente afirmó que «es también una candidatura que no va a dejar ningún resquicio a la derecha, a la ultraderecha y a la derecha nacionalista» y situó la vivienda, el modelo de desarrollo y las pensiones entre las prioridades de UPC, con el objetivo de poner en el centro de la reflexión y de la actividad política «las auténticas necesidades» que tienen las islas.