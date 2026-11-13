La subida de las pensiones para 2027 se tramitará por vía urgente y podría alcanzar el 4%

La revalorización se situará entre el 3% y el 4%, a falta de conocer la inflación de noviembre y se aplicará mediante un decreto cuya tramitación será urgente

Imagen de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario. Europa Press / Diego Radamés

El Gobierno ha acordado este viernes iniciar por la vía de urgencia la tramitación del decreto ley que permitirá actualizar las pensiones en 2027. El objetivo es agilizar la aprobación de la subida cuyo porcentaje definitivo se determinará una vez se conozca el dato de inflación correspondiente al mes de noviembre.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha anunciado la decisión tras el Consejo de Ministros y ha destacado que con este paso «arranca la maquinaria para subir las pensiones».

Según ha explicado, la tramitación urgente constituye el primer paso antes de aprobar la norma con rango de ley que establecerá las cantidades exactas de la revalorización general y de las pensiones mínimas.

El Ejecutivo prevé que el incremento para el próximo año se sitúe entre el 3% y el 4% aunque todavía habrá que esperar a la publicación de los últimos datos de inflación para conocer la cifra definitiva.

La inflación determinará cuánto subirán las pensiones

La legislación establece que las pensiones deben actualizarse cada año en función de la inflación media registrada durante los doce meses anteriores al dato de noviembre.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará esta cifra el próximo viernes 27 de noviembre, momento en el que se podrá calcular el porcentaje exacto que se aplicará en 2027.

Las previsiones económicas apuntan a una subida cercana al 3,5%. En concreto, Funcas estima una inflación del 4,6% en octubre y del 4,4% en noviembre lo que situaría la revalorización aproximada en el 3,52%.

No obstante, el Gobierno mantiene como referencia una horquilla de entre el 3% y el 4% hasta disponer del dato definitivo.

La actualización afectará tanto a las pensiones contributivas como a las mínimas, cuyas nuevas cuantías quedarán recogidas en la normativa que deberá aprobarse posteriormente.

El Gobierno destaca el aumento de las pensiones desde 2018

Durante la comparecencia, Elma Saiz también ha presentado un informe sobre la evolución del sistema público de pensiones y el impacto de las reformas aprobadas en los últimos años.

Según los datos recogidos en el documento, la pensión media ha aumentado un 44,5% entre 2018 y 2026. En el mismo periodo, las pensiones mínimas han registrado incrementos de entre el 43% y el 69% mientras que las no contributivas han crecido un 65%.

El informe también señala que la edad efectiva de jubilación se ha elevado hasta los 65,4 años en 2026, una evolución que el Ministerio relaciona con las reformas destinadas a reforzar la sostenibilidad del sistema.

La ministra ha destacado igualmente la evolución del mercado laboral y su contribución al aumento de los ingresos de la Seguridad Social.

Más ingresos por cotizaciones y recuperación de la hucha de las pensiones

El Gobierno prevé que 2026 cierre con un incremento de los ingresos por cotizaciones sociales del 7,6%, hasta representar el 10,7% del producto interior bruto (PIB).

Saiz ha señalado que el crecimiento del empleo ha permitido reforzar los recursos del sistema y mejorar la relación entre trabajadores y pensionistas.

Otro de los aspectos destacados por la ministra ha sido la recuperación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la ‘hucha de las pensiones’.

Este fondo alcanzó su máximo histórico en 2011, cuando acumulaba 66.815 millones de euros. Sin embargo, su saldo fue disminuyendo progresivamente hasta tocar fondo en 2021, con apenas 2.132 millones.

Las previsiones del Gobierno apuntan a que la hucha de las pensiones terminará 2026 con unos 19.841 millones de euros.

Con la tramitación urgente del nuevo decreto, el Ejecutivo busca avanzar en la actualización de las prestaciones para 2027 y garantizar que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo en función de la evolución de los precios.