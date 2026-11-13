El transporte, con una subida anual del 11 % fue el epígrafe más inflacionista en las islas durante el décimo mes del año en curso, según los datos publicados este viernes por el INE

Los precios en Canarias llegan al 4,5 % interanual en octubre. Imagen de recurso EFE

El Índice de Precios al Consumo registró en octubre en Canarias un incremento mensual del 1 %, lo que supuso un alza anual del 4,5 %, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El transporte, con una subida anual del 11 % fue el epígrafe más inflacionista en las islas durante el décimo mes del año en curso.

Le siguieron, por este orden, los restaurantes y alojamientos, cuyos precios crecieron un 4,6 % en relación a octubre de 2025. Por su parte, la vivienda, acumuló un alza anual del 4,4 %, y el apartado de información y comunicaciones, una subida del 4,3 %.

Las menores subidas anuales de precios se registraron en el vestido y el calzado ( un 0,7 % más). En lo que va de año los precios han subido en Canarias un 3,7 %, lo que eleva el IPC al 105,2 %.

Sube el 4,9 % en todo el país

A nivel nacional, en octubre la tasa anual del IPC general fue del 4,9 %, la misma que la registrada el mes anterior.

Los grupos que más destacaron por su influencia negativa en la tasa anual fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas, que situó su tasa anual en el 2,4 %, tres décimas por debajo de la del mes pasado por la subida de los precios de las frutas y frutos de cáscara, menor que en octubre de 2025, y vestido y calzado, cuya variación anual disminuyó tres décimas, hasta el 1,8 %, porque los precios aumentaron menos que en octubre del año pasado en el inicio de la temporada de otoño-invierno.

A ellos se sumó el transporte, con una tasa del 10,3 %, dos décimas menos que el mes pasado, debido a la bajada de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales.

En términos mensuales, la tasa del IPC general fue del 0,6 % en el conjunto del territorio nacional.