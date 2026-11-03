El ministro de Transportes, Óscar Puente, aboga por «ganar confianza del usuario…sin perder capacidad»
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado este martes que van a reducir el número de frecuencias ferroviarias en la línea Madrid-Andalucía «para ir haciendo ganar confianza al usuario» sin perder capacidad, en la medida de lo posible.
Todo ello «por prudencia» mientras finaliza el despliegue del sistema de seguridad ERTMS en la línea Madrid-Sevilla, que debía de haber estado listo en abril de este año. Ymientras se hace una revisión «extraordinaria e inmediata» de los sistemas de seguridad por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria.
«La idea inicial es reducir frecuencias tratando de no perder mucha capacidad, poner trenes en doble composición como hacemos en muchas ocasiones y, eso sí, reducir en algo la oferta horaria para reanudar la prestación del servicio con la máxima fiabilidad posible», ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
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