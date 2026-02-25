ES NOTICIA

El Gobierno de Canarias activa la prealerta por viento en todo el archipiélago

Las olas podrían alcanzar los cinco metros de altura en las islas occidentales y en el norte del resto

Este miércoles, Canarias mira con preocupación al cielo y al mar ante el empeoramiento de la situación meteorológica. El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por viento en todas las islas, una medida que entrará en vigor a partir de las cuatro de la tarde.

A este aviso generalizado se suma una alerta específica por fenómenos costeros adversos que afectará con mayor intensidad a ciertas zonas del archipiélago.

Olas de hasta cinco metros

La situación más delicada se espera en el litoral. La Dirección General de Emergencias ha activado la alerta por fenómenos costeros en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

Asimismo, el aviso se extiende al norte y oeste del resto de las islas, donde el mar golpeará con fuerza. Las previsiones apuntan a que las olas podrían llegar a alcanzar los cinco metros de altura, generando una situación de riesgo en la costa.

En puntos concretos como el Valle de El Golfo, en El Hierro, el oleaje ya se deja notar con intensidad desde las primeras horas.

Rachas de 80 km/h

En cuanto al viento, la prealerta abarca la totalidad del territorio de la comunidad autónoma. Se espera que el viento arrecie durante la tarde, con una previsión de rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Ante este escenario, se recomienda a la población extremar las precauciones, especialmente en las zonas costeras y en los desplazamientos por carretera, así como retirar objetos de balcones y azoteas que puedan ser desplazados por el aire.

