Este martes, tras la Asamblea Extraordinaria mantenida entre los socios de la Federación Regional del Taxi, el sector ha recibido positivamente los avances de las negociaciones

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Transportes y Movilidad, mantuvo dos encuentros a finales de la pasada semana. Los encuentros fueron con la Federación Regional del Taxi y con la Confederación del Taxi en Canarias. El objetivo de estas reuniones ha sido acercar posturas nuevamente. Se busca llegar a un acuerdo común en torno al nuevo borrador de Reglamento del Taxi en Canarias.

El Gobierno de Canarias y el Taxi llegan a acuerdo sobre el futuro reglamento del Sector / Gobierno de Canarias

Este martes se celebró la Asamblea Extraordinaria convocada por los socios de la Federación Regional del Taxi. En ella, su presidente trasladó las “sensaciones y acuerdos” tratados con María Fernández. Fernández es directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias. Tras la asamblea, se ha decidido reconducir la situación y continuar en la senda del diálogo mantenido hasta la fecha.

Un reglamento para modernizar el sector y proteger a los usuarios

“Es importante poner en valor el trabajo que se ha venido desarrollando durante todo un año en la elaboración de este reglamento”. Así lo ha recordado Fernández. El trabajo se ha trasladado a las mesas de diálogo del sector del taxi. También se han abierto espacios de participación para que los profesionales pudieran realizar sus aportaciones y presentar alegaciones. En esta última fase, el reglamento se encuentra publicado. Además, continúa abierto el plazo de alegaciones hasta finales de octubre. Esto permitirá seguir recogiendo propuestas y contribuciones antes de avanzar en su tramitación definitiva.

“Se trata de un reglamento que apuesta por la modernización del sector, refuerza la protección de las personas usuarias y ofrece herramientas para hacer del taxi una alternativa de transporte más atractiva, accesible y adaptada a las demandas y necesidades actuales de la ciudadanía”, señaló la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias.

Todo ello desde el diálogo, la proporcionalidad y el equilibrio entre los intereses de las personas usuarias y los de los profesionales del taxi. La modernización debe ir acompañada del reconocimiento de la realidad económica que afronta el sector, especialmente del incremento de los costes básicos asociados al ejercicio de su actividad. El objetivo es avanzar hacia un servicio público de transporte más competitivo, actualizado y centrado en las necesidades de la ciudadanía, sin dejar de atender las dificultades y reivindicaciones de quienes trabajan diariamente en el sector.

Tarifa interurbana, VTC y conexión con el aeropuerto de Gran Canaria

Manuel de Jesús Melián Campos, el presidente de la confederación del Taxi de Canarias, ha presentado una propuesta para la Tarifa Interurbana, conocida como la T3, para incluirla en el borrador. Esta tarifa se aplica a servicios que salen del municipio al que pertenece la licencia del taxi y tienen como destino otro municipio o una zona situada fuera del ámbito urbano correspondiente

“También hemos hablado del reglamento de las VTC y de la tarifa plana al aeropuerto de Gran Canaria desde Las Palmas de Gran Canaria, que es el municipio al que más le afecta por el número de taxis que tienen”, añadió el presidente de la Confederación del Taxi de Canarias, que considera que el diálogo con la directora general ha sido positivo y que las negociaciones siguen “abiertas y activas” pero con la “intención de llegar a consenso”.

Por su parte, Darío Medina, secretario de la Confederación concretó que la cuestión que se encuentra “más abierta es intentar esa famosa tarifa plana con los taxis de Telde, lograr un consenso que nos beneficie a todos. Y bueno, vamos a ver si es posible. De hecho nos ha trasladado información que no sabíamos».

Desde la Confederación admiten que “Fernández nos ha escuchado y ha tomado el pulso del sector. También con la tarifa plana del aeropuerto, todo lo que estamos llevando en esa transformación del sector, que es algo real y que está pasando y creo que tenemos que acercar posturas para en este caso que la ciudadanía tenga el mejor servicio y las mejores prestaciones posibles”.

La negociación continúa abierta hacia un acuerdo definitivo

Juan Martínez López, presidente de la Federación Regional del Taxi ha señalado que el siguiente paso será trasladar las medidas acordadas a una nueva versión del documento, que previsiblemente saldrá a principios de enero de 2027.

Esa redacción permitirá comprobar cómo quedan recogidas las propuestas tratadas entre las partes y seguir avanzando sobre un texto que refleje los acercamientos alcanzados durante las reuniones. Los avances cuentan, por tanto, con el respaldo de la asamblea para mantener el diálogo. Aun así, la negociación continúa abierta y se mantendrán futuros contactos para afianzar un acuerdo definitivo sobre el conjunto del reglamento.