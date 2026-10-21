En la absolución ha sido fundamental la retirada de la acusación particular en un caso de posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias por supuesta vinculación con plantas fotovoltaicas

Jaime González Cejas.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto al exalcalde de Granadilla (Tenerife), Jaime González Cejas y a siete exconcejales de los delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias por la supuesta vinculación con plantas fotovoltaicas.

En la absolución ha sido fundamental la retirada de la acusación particular integrada por el partido Sí Se Puede (SSP). Al igual que ocurrió con otra de las piezas juzgada de esta macrocausa en septiembre. A la que se unió la de la Fiscalía, en la vista celebrada al final del año pasado.

La conocida como pieza quinta tiene su origen en investigaciones de la Guardia Civil que habría revelado un incremento “significativo” del patrimonio de exalcalde. Al ser propietario de una de estas plantas valorada en unos 530.000 euros.

La vinculación del resto de acusados se derivaría de haber votado a favor de esta actuación. Tal y como ocurrió en la pieza recién juzgada, imputaciones que han sido descartadas y de forma definitiva.