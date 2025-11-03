Gonzalo Celorio ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2025 y con 125.000 euros tras el fallo del jurado

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

El escritor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) ha sido galardonado este lunes con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de las letras en español, por su «excepcional obra» en la que el jurado ha apreciado «una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva» consolidada a lo largo de cinco décadas.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha anunciado el fallo del jurado en un acto en el Ministerio de Cultura, ha subrayado que Celorio ha contribuido además «de manera profunda y sostenida» al enriquecimiento del idioma español.

Según Urtasun, el premiado conjuga en su obra «la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida».