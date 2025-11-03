ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasCultura

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

RTVC / EFE
RTVC / EFE

Gonzalo Celorio ha sido galardonado con el Premio Cervantes 2025 y con 125.000 euros tras el fallo del jurado

El escritor mexicano Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

El escritor mexicano Gonzalo Celorio (Ciudad de México, 1948) ha sido galardonado este lunes con el Premio Cervantes 2025, el máximo reconocimiento de las letras en español, por su «excepcional obra» en la que el jurado ha apreciado «una voz literaria de notable elegancia y hondura reflexiva» consolidada a lo largo de cinco décadas.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha anunciado el fallo del jurado en un acto en el Ministerio de Cultura, ha subrayado que Celorio ha contribuido además «de manera profunda y sostenida» al enriquecimiento del idioma español.

Según Urtasun, el premiado conjuga en su obra «la lucidez crítica con una sensibilidad narrativa que explora los matices de la identidad, la educación sentimental y la pérdida».

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

La Laguna Tenerife vs San Pablo Burgos | J6 Liga Endesa 25-26

Real Oviedo vs CA Osasuna: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

CB Breogán vs Dreamland Gran Canaria | J6 Liga Endesa 25-26

Heridas cuatro personas, dos de ellas críticas, tras la colisión de dos turismos en Tías

“I Love Reggaeton” aterriza en Tenerife con un cartel lleno de estrellas del género urbano

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025