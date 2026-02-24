Horas de miedo y tensión en México tras la muerte de ‘El Mencho’: «Parecía la pandemia otra vez»

Un canario viviendo en Guadalajara relata el clima de incertidumbre vivido después de los enfrentamientos entre el Cártel de Jalisco Nueva Generación y las fuerzas de seguridad

Integrantes del crimen organizado bloquean con incendios vías de varios estados de México / EFE

La muerte de ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, a manos del Ejército mexicano ha provocado días de máxima tensión en el estado de Jalisco, especialmente en Guadalajara. En una entrevista en el programa Canarias al Cierre de La Radio Canaria, el entrenador de baloncesto canario Iván Déniz, residente en la ciudad, ha descrito el clima de incertidumbre que se extendió entre la población.

Denís ha explicado que la situación le sorprendió durante un entrenamiento. El club donde entrena ordenó a la plantilla permanecer dentro de la instalación ante la alerta roja en la ciudad. «Los jugadores estaban asustados y empezamos a leer cosas en redes sociales que no ayudaban», ha afirmado. Se rumoreaba sobre disparos en motocicletas y explosiones en gasolineras.

Durante esas horas, el personal de seguridad trasladó informaciones sobre incidentes cercanos a la instalación deportiva, como la quema de locales y de vehículos civiles. Según el técnico, se hablaba de grupos armados que detenían a los conductores, los obligaban a bajar de sus coches y les prendían fuego. Esto incrementó la sensación de peligro y la preocupación dentro del equipo.

Las horas posteriores estuvieron marcadas por sirenas y avisos de seguridad sobre incendios de locales y vehículos civiles. El entrenador ha contado que, tras recibir autorización para abandonar la cancha, el trayecto hasta su casa, de apenas cinco minutos, se convirtió en un momento de gran tensión. «La ciudad estaba vacía, como en el COVID, mirabas para todos lados».

Según Déniz, había vuelos suspendidos en los aeropuertos y mensajes en redes que hablaban de incidentes armados en terminales aéreas. «El miedo fue tener a mi mujer y a mi hijo en otra ciudad y no no saber cómo los podía traer», ha relatado.

La escasa actividad comercial y el temor colectivo también se reflejaron en supermercados, donde presenció compras masivas. «Veíamos a la gente entrar corriendo, con los carritos llenos y agarrando una cantidad exagerada de comida», ha dicho.

Vuelta gradual a la normalidad

Tras el toque de queda y un día con la ciudad paralizada, las autoridades llamaron a retomar la actividad cotidiana. Déniz ha afirmado que, en las últimas horas, Guadalajara ha recuperado cierta normalidad y el equipo ha vuelto a entrenar. «Hoy las calles están normales y no ha habido más contratiempos», ha indicado.

El entrenador ha subrayado que, pese a incidentes graves en zonas cercanas como Puerto Vallarta, la capital jalisciense intenta proyectar tranquilidad por su relevancia internacional. Según su testimonio, los comercios y la actividad laboral han reanudado su funcionamiento y el equipo mantiene su calendario de viajes.

Incertidumbre política por el papel de Estados Unidos

A pesar de la aparente calma, Déniz ha advertido de la incertidumbre que persiste en el país tras la operación contra ‘El Mencho’. Ha dicho que, según informaciones difundidas en México, la captura estuvo vinculada a una recompensa ofrecida por Estados Unidos, lo que podría generar nuevas tensiones.

«Ahora va a haber un momento de tensión en el país, porque hay cosas políticas que no sabemos cómo nos van a afectar», ha asegurado. Desea que la situación no vuelva a derivar en episodios de alarma como los vividos días atrás. Mientras, la población permanece atenta a la evolución del conflicto y sus posibles repercusiones.