El Ayuntamiento activa un dispositivo especial de tráfico con motivo de la Gran Cabalgata del Carnaval de «Las Vegas»

Gran Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria .

El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria celebrará este sábado, 28 de febrero, la Gran Cabalgata.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha activado un dispositivo especial de tráfico con motivo de esta celebración que recorrerá distintos puntos de la ciudad a partir de las 16:00 horas y en el que participarán casi 30 vehículos entre carrozas y comitiva. Además miles de mascaritas recorrerán las calles de toda la ciudad entre la Plaza Manuel Becerra y el Parque San Telmo.

Los cortes de tráfico se realizarán por sectores a partir de las 10:00 horas en todo el recorrido, quedando abiertas las diferentes calles tras el paso de la comitiva y del Servicio Municipal de Limpieza que cerrará el desfile. Asimismo, está programado el desalojo de vehículos de las vías por donde discurre la Gran Cabalgata a partir de las 08:00 horas del mismo sábado y hasta la madrugada del domingo. Como cada año, el recorrido contará con un espacio adaptado para personas sensibles al ruido, con dos tramos habilitados a la altura del Hospital Perpetuo Socorro y del Hospital Santa Catalina.

Última Noche de Carnaval

Este sábado también tendrá lugar la última Noche de Carnaval de este año, en una jornada en la que están programadas actuaciones como las de Ozuna y Tony Tun Tun en Manuel Bercerra, las orquestas La Mekánica by Tamarindo y Ritmo Balano en la Plaza de La Luz, así como pinchadiscos en la calle Eduardo Benot.

Para la celebración de estas actuaciones, se llevarán a cabo desalojos puntuales de vehículos en las calles Andamana, en el tramo comprendido entre Anzofé y La Naval; Atindana, entre Juan Rejón y La Naval; Benartemi, entre La Naval y Anzofé; La Naval, entre Benecharo y Atindana; Juan Rejón, a la altura del número 113; Doctor José Guerra Navarro, en los cuatro estacionamientos posteriores a los exclusivos para motocicletas.

Asimismo, con motivo de cada evento se procederá al cierre total de la calle Juan Rejón en el tramo comprendido entre Doctor Antonio Jorge Aguiar y Atindana hasta Artemi Semidán, así como de la propia calle Doctor Antonio Jorge Aguiar, de Andamana entre Anzofé y La Naval, de Benartemi entre Juan Rejón y Anzofé, de Benecharo entre Anzofé y Juan Rejón y de La Naval entre Artemi Semidán y Atindana.

También se cerrará al tráfico el interior del túnel de la GC-1 en sentido norte hacia la calle Pérez Muñoz, además de las calles López Socas, en el tramo comprendido entre Rosarito y Poeta Agustín Millares Sall; Eduardo Benot, entre Gran Canaria y Poeta Agustín Millares Sall; Gran Canaria, entre Albareda y Eduardo Benot; y nuevamente Eduardo Benot en el tramo comprendido entre Gomera y Gran Canaria. Estos cierres totales tendrán lugar la noche del sábado al domingo entre las 21:00 y las 05:30 horas.

Servicio de guaguas y taxis

Estas afecciones conllevarán modificaciones en el servicio de Guaguas Municipales, con el cierre de la estación de guaguas situada en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra y alteraciones en las líneas que operan por los carriles bus incluidos en los tramos cerrados. Se habilitarán paradas provisionales en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, tanto en sentido descendente antes y después de la intersección con Juan Rejón, así como en la rotonda de Belén María, en la mediana de la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar.

En cuanto al servicio de taxis, se establecerán paradas provisionales en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez en sentido ascendente, en el tramo comprendido entre la rotonda de Belén María y la calle Veintidós de Mayo de 1986; en la calle Doctor José Guerra Navarro, en los cuatro estacionamientos posteriores a los reservados para motocicletas; y en la calle Juan Rejón, en el tramo comprendido entre Pérez Muñoz y Princesa Guayarmina.

El carril bici quedará cerrado, por evento, en los tramos de Juan Rejón comprendidos entre Doctor Antonio Jorge Aguiar y Artemi Semidán, así como en las calles Mahón y Poeta Agustín Millares Sall. Asimismo, permanecerán cerradas las estaciones de Sitycletas gestionadas por Sagulpa situadas en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra y en la Plaza de La Luz.

En directo en Televisión Canaria

Televisión Canaria volverá a vestirse de Carnaval con retransmisión de la Cabalga. Uno de los actos más multitudinarios de la fiesta y el que marca su recta final, cuando cientos de miles de mascaritas toman la calle para disfrutar de los últimos coletazos de la celebración.

El canal público desplegará una amplia cobertura multiplataforma para acercar el pulso de la fiesta a todo el Archipiélago y también al exterior a través de Canarias Play. Además, los medios digitales del grupo ampliarán la cobertura informativa web y redes sociales, con seguimiento y actualización en tiempo real. Al frente de la narración estará Tomás Galván, acompañado por Baby Solano y Cristina González.

Dónde ver la Gran Cabalgata