Galería de imágenes de la Gala Drag 2026 de Las Palmas de Gran Canaria
RTVC
20 febrero 2026 22:17

Drag Avalon (Osvaldo Cabrera Rocha) con un diseño de José Carmona y del drag: «Mira en lo que te has convertido». Foto: Gerardo Ojeda

Drag Avalon (Osvaldo Cabrera Rocha) con un diseño de José Carmona y del drag: «Mira en lo que te has convertido». Foto: Gerardo Ojeda

Drag Ego (Daniel Hernández Rodríguez) con un diseño de Kilian Betancor Falcón: «¡Ay chiquillas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI». Foto: Gerardo Ojeda

Drag Ego (Daniel Hernández Rodríguez) con un diseño de Kilian Betancor Falcón: «¡Ay chiquillas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI». Foto: Gerardo Ojeda

Drag Sequins (Samuel José Torres Ojeda) con un diseño de Josep Lopez Martí: «Lo que el bisturí se llevó… hoy estoy más estirá que un chicle». Foto: Gerardo Ojeda

Drag Sequins (Samuel José Torres Ojeda) con un diseño de Josep Lopez Martí: «Lo que el bisturí se llevó… hoy estoy más estirá que un chicle». Foto: Gerardo Ojeda

Drag Vilanz (Andrés González Nieves) con un diseño de Josep Lopez Martí: «La fama lo es todo, hasta que te consume». Foto: Gerardo Ojeda

Drag Vilanz (Andrés González Nieves) con un diseño de Josep Lopez Martí: «La fama lo es todo, hasta que te consume». Foto: Gerardo Ojeda

Actuación Divas. Foto: Gerardo Ojeda

Foto: Gerardo Ojeda

Foto: Gerardo Ojeda

Drag Ígnea (Sergio Encinoso Domínguez) con una fantasía de Néstor Santana: «Dame un grr, ¿un qué?» Foto: Gerardo

Drag Ígnea (Sergio Encinoso Domínguez) con una fantasía de Néstor Santana: «Dame un grr, ¿un qué?» Foto: Gerardo