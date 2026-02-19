Roberto Herrera y Yanely Hernández conducirán una velada que celebra los 50 años del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Este viernes, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria proclamará a su figura distintiva en su duodécima Gala Drag Queen. Los doce finalistas se disputarán la banda y el cetro en el parque Santa Catalina a partir de las 21:00 horas, en una cita que ha agotado sus entradas en apenas cuatro minutos y que se podrá seguir en directo por Televisión Canaria.

El concejal Héctor Alemán, entre los dos presentadores de la Gala, Roberto Herrera y Yanely Hernández, sobre el escenario del Parque Santa Catalina | Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Esta gala, que nació en 1998, representa hoy el plato fuerte de las carnestolendas y el auténtico mascarón de proa de un evento que abraza el talento de sus drags. En este año especial, donde la fiesta cumple su 50 aniversario, la organización ha confiado la maestría de ceremonias a Roberto Herrera y Yanely Hernández, dos profesionales con sólidos vínculos con la noche de las plataformas.

Un tándem con ADN carnavalero

El concejal Héctor Alemán presentó el evento destacando la trayectoria de ambos conductores. Alemán recordó que “si una persona, un rostro está ligado a la Gala Drag Queen es el de Roberto Herrera”, subrayando también los ineludibles lazos que unen a Yanely Hernández con la fiesta más importante de la capital.

Roberto Herrera, Hijo Predilecto de la ciudad, suma 16 ediciones al frente de este espectáculo. Su historia con el Carnaval comenzó en el barrio de La Isleta, donde fue murguero y comparsero, antes de convertirse en el primer presentador de la Gala Drag en la historia.

Por su parte, la actriz y cantante Yanely Hernández aporta su amplia experiencia en el circuito teatral y televisivo del Archipiélago. Desde que debutara como presentadora de la Gala de la Reina en 2013, ha liderado la noche drag en cinco ocasiones, guiando a compañeros de proyección nacional gracias a su profundo conocimiento del género.

Un viaje visual a la ciudad del pecado

La obertura de la noche, titulada «La ciudad encendida» y dirigida por Josué Quevedo, contará con la participación de 800 personas. Según explicó el concejal, la propuesta invita a realizar un viaje desde las grandes ciudades del espectáculo hasta Las Palmas de Gran Canaria, rindiendo tributo a la leyenda de Las Vegas.

Durante el arranque, diversos artistas encarnarán a mitos de la música como Freddie Mercury, Tina Turner, Jennifer López, Lady Gaga, Elton John o Cher. Este despliegue artístico preparará el terreno para los doce protagonistas, quienes optarán a un premio de 1.000 euros, misma cifra que recibirá un espectador afortunado mediante el voto telefónico.

Héctor Alemán definió la cita como un “espectáculo de la diversidad y la libertad” indisolublemente unido a la identidad de la ciudad. El edil concluyó asegurando que “la gala es uno de los actos más transgresores y conocidos a nivel internacional”, consolidando así el prestigio de una noche donde la fantasía y la transgresión no conocen límites.

Dónde se puede ver la Gala Drag Queen