Gran Canaria acoge el rodaje de la precuela de ‘Juego de Tronos’

La presa de Las Niñas se transforma en un escenario medieval para la segunda temporada de la serie ‘El Caballero de los Siete Reinos’

El entorno de la presa de Las Niñas recibe una superproducción internacional vinculada a ‘Juego de Tronos’. Los equipos de trabajo han comenzado hace varias semanas las tareas de construcción de campamentos y recintos para torneos. El rodaje de esta serie de contexto medieval mantendrá los accesos restringidos a la zona hasta el mes de mayo.

La producción exige una intensa actividad para levantar muros y otras estructuras necesarias para la ambientación histórica. Aunque la serie pertenece al universo de George R.R. Martin, los responsables aclaran que no aparecerán dragones en esta etapa. El despliegue incluye maquinaria pesada para realizar diversos movimientos de tierra en los alrededores de la presa.

Una logística de dimensiones épicas

Se calcula que el impacto económico de este proyecto en la isla alcanzará los 20 millones de euros. La productora prevé realizar entre 250 y 300 contrataciones directas durante los meses de grabación. Además, el rodaje implica la participación de más de un centenar de empresas locales de distintos sectores.

El Cabildo de Gran Canaria defiende el valor del proyecto mientras los ecologistas temen daños al ecosistema. Víctor Suárez, Portavoz de Tamaranae Activistas, cuestiona si estas producciones deben ocupar espacios naturales protegidos bajo presión turística. Sus portavoces proponen cobrar un canon a las empresas en lugar de ofrecerles rebajas fiscales por el uso del suelo.

Control ambiental y compensaciones

El Consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, explica que la maquinaria opera en una zona no protegida. Las autoridades aseguran que solo se están retirando sedimentos y que el proceso es totalmente reversible. La institución insular afirma que el balance final será positivo gracias a las estrictas medidas de seguimiento ambiental.

El Cabildo ha exigido a la productora diversas medidas de compensación para mitigar cualquier posible afección en el entorno. Los trabajos se extienden también hacia la Reserva Natural Integral de Inagua hasta mediados del próximo mayo. Esta vigilancia busca garantizar que la actividad cinematográfica no altere los valores naturales de la zona.

La industria del cine consolida así a Gran Canaria como un plató de referencia para las grandes plataformas internacionales. La repercusión de la saga garantiza una visibilidad global sin precedentes para los paisajes del interior de la isla. El éxito de esta producción podría atraer nuevos proyectos de escala similar durante las próximas temporadas.