Del 17 al 31 de octubre, la ola de El Frontón acogerá la última prueba del IBC World Tour, que decidirá los títulos mundiales masculino y júnior

El espectáculo del mejor bodyboard del planeta regresa a Gran Canaria del 17 al 31 de octubre con la ola de El Frontón, en Gáldar. Esta zona costera acogerá la decimocuarta edición del Gran Canaria Frontón King, última prueba del IBC World Tour, en la que se decidirán los títulos mundiales masculino absoluto y júnior. Las 128 plazas disponibles vuelven a estar completas, con lista de espera, participantes de 15 países y un 70 % de atletas internacionales, confirmando la capacidad de convocatoria de una prueba que vuelve a situar a la isla en el centro mundial de este deporte.

El Gran Canaria Frontón King 2026 vuelve a situar a Gáldar en el centro mundial del bodyboard

Presentación del evento

El campeonato fue presentado este martes en el Patio de la Casa Palacio del Cabildo de Gran Canaria en un acto encabezado por su presidente, Antonio Morales, acompañado por el consejero insular de Deportes, Aridany Romero; el vicepresidente del Cabildo y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa; y los representantes de la organización, Máximo Torres, director deportivo de Epic Events, y Daniel Hernández, director de media y marketing.

Durante la presentación, Morales destacó la trayectoria de un campeonato que nació en 2013 y que ha contado con el respaldo del Cabildo desde 2015. “El Frontón King representa la capacidad de Gran Canaria para organizar acontecimientos deportivos de primer nivel y convertirlos en oportunidades para nuestra economía, nuestra promoción turística y la proyección internacional de la Isla. Es un ejemplo de cómo el deporte puede contribuir al desarrollo de nuestro territorio”, señaló el presidente.

Tristan Roberts, a un paso del título mundial

La competición llega a Gáldar con el título mundial masculino prácticamente decidido a favor del sudafricano Tristan Roberts, que encabeza la clasificación del IBC World Tour con 14.300 puntos. El francés Pierre-Louis Costes ocupa la segunda posición, con 12.925, seguido por Amaury Lavernhe, con 12.500, y el grancanario Armide Soliveres, cuarto con 12.031 puntos.

La ventaja de Roberts es determinante. Según los cálculos del circuito internacional, al sudafricano le basta con completar su primera manga en El Frontón para proclamarse matemáticamente campeón del mundo de 2026. Sin embargo, el desenlace deberá esperar hasta que entre en competición, ya que los dieciséis primeros clasificados acceden directamente a las rondas principales, previstas después de las primeras jornadas.

El campeonato contará además con la presencia del galdense William Luján, que competirá en El Frontón después de recibir una invitación especial (wildcard) del IBC World Tour para participar en la prueba. La presencia de Luján añade otro aliciente local a una cita que se disputa en una ola que conoce especialmente bien y refuerza la representación grancanaria frente a la élite internacional.

El Gran Canaria Frontón King 2026 vuelve a situar a Gáldar en el centro mundial del bodyboard

Lo mejor del deporte

Más allá de la resolución del Mundial, la lucha por la victoria en El Frontón promete reunir a algunos de los mejores especialistas del planeta. Pierre-Louis Costes, Amaury Lavernhe -ganador del Frontón King en 2025- y Armide Soliveres, campeón mundial en 2024, figuran entre los grandes nombres de una competición en la que también estará el brasileño Uri Valadão, vigente campeón del mundo.

La prueba tendrá además un aliciente importante para los participantes que aspiran a terminar la temporada entre los dieciséis mejores del circuito, una posición que garantiza el acceso directo a las rondas principales de la temporada siguiente.

En la categoría júnior, Gran Canaria también decidirá el título mundial. Un total de 48 jóvenes deportistas se darán cita en Gáldar después de un proceso clasificatorio internacional desarrollado a través de pruebas celebradas en Australia, Marruecos, Perú, México, Maldivas y Canarias. Entre los participantes estará el francés Louka Zaninotto, que defenderá el título conseguido en 2025.

El campeonato repartirá 45.000 dólares en premios, de los que 35.000 corresponden a la categoría masculina y 10.000 a la júnior.

El consejero insular de Deportes, Aridany Romero, destacó que “Gran Canaria vuelve a ser el escenario en el que se decide el campeonato del mundo de bodyboard, con una competición que reúne a los mejores deportistas internacionales y que permite a nuestros jóvenes talentos medirse con la élite. El Frontón King demuestra que contamos con unas condiciones naturales extraordinarias y con capacidad organizativa para seguir acogiendo grandes acontecimientos deportivos”.

Proyección internacional, turismo y economía local

El Gran Canaria Frontón King se ha consolidado como el evento de mayor proyección mediática del IBC World Tour y una de las citas a las que todos los grandes especialistas quieren acudir. Una expectación que se refleja nuevamente en las inscripciones: las 128 plazas disponibles están completas y existe lista de espera para participar en la prueba.

La dimensión internacional del campeonato es especialmente relevante. Los 128 riders proceden de 15 países y el 70 % de los participantes son internacionales, una presencia que se traduce también en un impacto directo para Gran Canaria como destino turístico, tanto por la estancia de los propios deportistas como por la de sus equipos, familiares y acompañantes.

A esta repercusión se suma el impacto económico directo de la organización: más del 90 % del gasto del evento repercute en empresas y autónomos grancanarios, favoreciendo la actividad económica local y un modelo de economía circular.

Precisamente para mejorar la experiencia de los deportistas, por primera vez se habilitará una zona específica para familiares de los atletas, dando respuesta a una demanda trasladada por los propios riders. Un nuevo servicio que cobra especial relevancia teniendo en cuenta el carácter internacional de la prueba y las estancias que genera en la Isla durante las dos semanas del campeonato.