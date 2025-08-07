Estas iniciativas las organizarán exclusivamente los ayuntamientos de la isla en 2025

La Consejería de Cultura del Cabildo grancanario impulsó este jueves por quinta ocasión la convocatoria de subvenciones destinada exclusivamente a los ayuntamientos de la isla, para que puedan propiciar la producción de proyectos culturales y creativos durante 2025.

Gran Canaria impulsa una convocatoria de subvenciones para iniciativas culturales de 141.975 € / Imagen del Cabildo de Gran Canaria

Esta convocatoria se dotará con 141.975 euros y se realiza en régimen de concurrencia competitiva, fijando la conclusión del plazo de presentación de propuestas el próximo 28 de agosto.

Facilitar las propuestas

Las bases recogen que se pueden presentar también entidades públicas dependientes de los ayuntamientos que tengan atribuida la gestión de la actividad cultural en sus respectivos municipios.

El objetivo prioritario de estas subvenciones es facilitar a los ayuntamientos beneficiarios la realización de sus propuestas, financiando la producción, difusión, diseño o creación de actividades y eventos culturales que se consideren de particular interés y supongan una aportación significativa a la oferta cultural de la isla.

El Cabildo estableció un importe mínimo para cada ayuntamiento en función de su población de conformidad con los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) del año 2023, que se fija de la siguiente manera: hasta 30.000 habitantes, 3.000 euros y más de 30.000 habitantes, 5.000 euros.

La distribución de la subvención variable se llevará a cabo atendiendo a varios criterios como la antigüedad de la actividad, personas destinatarias al mismo, el número de proyectos culturales realizados en el año anterior o la interdisciplinariedad y la itinerancia de la actividad dentro del propio municipio.

Cada ayuntamiento deberá presentar una única solicitud por proyecto, de tal manera que solo podrá recibir una sola subvención. Las solicitudes se podrán presentar electrónicamente a través del registro electrónico del Cabildo, en la dirección https://sede.grancanaria.com y las bases pueden consultarse ya en la web del Cabildo de Gran Canaria.