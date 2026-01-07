El equipo grancanario se quedó cerca de la victoria frente al Perugia, un histórico del voleibol mundial

El CV Guaguas rozó la hazaña tras realizar una actuación memorable ante el Sir Safety Perugia, vigente campeón del mundo, en una noche europea para el recuerdo en el Gran Canaria Arena, donde obligó al gigante italiano a exprimirse al máximo para llevarse el triunfo en el tie-break (2-3).

2-3 | El Guaguas roza la hazaña y obliga al campeón a sufrir hasta el final. Imagen cedida por el CV Guaguas

Los amarillos compitieron sin complejos, levantaron a la grada en varias fases del encuentro y lograron su primer punto en la Champions League, confirmando que están preparados para pelear en Europa.

Un inicio inspirado

El encuentro arrancó con un prometedor 6-3 para los amarillos, impulsados por un Walla Souza muy inspirado, que minutos antes había sido homenajeado por su reciente MVP de la Supercopa de España conquistada en Valladolid.

El técnico Sergio Miguel Camarero apostó de inicio por Unai Larrañaga (líbero), Helder Spencer, Osmany Juantorena, Io De Amo, Walla Souza y Tomás Rousseaux, con la ausencia de Nico Bruno, de baja por paternidad. Además, también participaron Martín Ramos, Colito y Dimitrov.

El conjunto dirigido por Angelo Lorenzetti comenzó el choque con aparente calma, pero bastaron unos minutos y verse por detrás en el marcador para demostrar por qué domina el voleibol mundial.

El ritmo lo marcaba Simone Giannelli, mientras el Guaguas seguía compitiendo sin complejos. Una buena acción colectiva culminada por Osmany Juantorena puso el 8-5, aunque un toque de red en un remate de Ramos permitió a los italianos ajustarse al 11-9.

Lejos de venirse abajo, el equipo grancanario no daba un balón por perdido. Con insistencia y dedicación logró abrir la máxima ventaja del primer set, aprovechando también los errores al saque del japonés Ishikawa (13-10). El punto número 14 llevó la firma de Hélder Spencer, confirmando el buen momento de los amarillos, sostenidos por un Gran Canaria Arena entregado.

Con 3.200 espectadores empujando desde la grada, el Guaguas se mantuvo firme hasta el 15-13 y alcanzó el tramo decisivo con opciones reales (20-18). Sin embargo, la entrada al saque de Semeniuk resultó determinante.

El empate llegó tras un remate en suspensión de Sebastián Solé para el 23-23, y por primera vez en todo el parcial los italianos lograron ponerse por delante con el 23-24. Pese a los bloqueos y los intentos finales del Guaguas, el set cayó del lado visitante por 23-25.

Imagen cedida por el CV Guaguas

Un Guaguas desatado pierde en el tie-break

El Perugia fue imponiendo su poderío poco a poco, sobre todo, desde el saque, abriendo brecha hasta el 12-15. El Guaguas siguió peleando cada punto pero, aun así, la eficacia italiana terminó decantando el set por 20-25, no sin antes dejar una acción inverosímil de Martín Ramos, que salvó un balón con el pie antes de que Giannelli pusiera el punto final al parcial.

El tercer set se convirtió en una auténtica batalla de alto voltaje. Con Roberto Russo ganando presencia en la red y Giannelli manejando los tiempos con maestría, el parcial avanzó igualado hasta el 7-7. El empuje de la afición permitió al Guaguas abrir una pequeña brecha (17-13) y llegar con ventaja al tramo decisivo.

Con el 20-16 y posteriormente el 22-20, los amarillos olieron el set, que acabó cayendo de su lado tras aprovechar el primer balón claro para cerrarlo por 25-22.

En el cuarto asalto, el conjunto grancanario sacó su mejor juego y un ace de Osmany Juantorena marcó el inicio de un parcial en el que el Guaguas desbordó al campeón del mundo. Con bloqueos, defensa y un Walla Souza desatado, los locales fueron ampliando diferencias (9-6, 13-7 y 15-9) ante un Perugia superado.

La renta llegó a ser de 19-12 y el Arena vibró con un voleibol de altísimo nivel que se cerró con un contundente 25-16.

El encuentro se decidió en un tie-break de máxima exigencia física y mental, con ambos equipos dejándose el alma tras más de dos horas y media de juego.

El Guaguas, que ya había asegurado su primer punto en la Champions League, luchó hasta el final, pero Perugia impuso su experiencia en el desenlace para llevarse el set definitivo por 10-15, poniendo fin a un duelo memorable.

Crónica cedida por Iván Martín, prensa de CV Guaguas