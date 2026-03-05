Los agentes detienen a dos personas e investigan a otras dos por diez delitos cometidos en las zonas turísticas de Pájara

La Guardia Civil culmina hoy la operación «JEFUIRE» con la desarticulación de una banda itinerante en Fuerteventura. Los implicados utilizaban técnicas depuradas para robar a turistas de edad avanzada en zonas de gran afluencia de público.

La Guardia Civil desarticula un grupo especializado en hurtos a turistas en Fuerteventura / Imagen de archivo

Esta intervención policial resuelve 10 hechos delictivos de hurto y un delito de apropiación indebida de un vehículo de alquiler.

Técnicas de robo especializadas

Los autores empleaban el método conocido como «la muleta» para sustraer carteras sin levantar sospechas entre sus víctimas. Utilizaban una prenda de ropa o una revista para ocultar su mano mientras abrían mochilas ajenas. Esta maniobra les permitía actuar por la espalda de los turistas sin que notaran ningún tipo de contacto físico.

Además, el grupo manipulaba el sistema de cierre centralizado de los coches de alquiler de forma disimulada. Los delincuentes abrían ligeramente una puerta trasera para evitar que el mando a distancia del conductor activara el bloqueo. El vehículo quedaba totalmente accesible para que los autores accedieran al interior una vez los turistas se alejaban.

Estas actividades generaron una notable alarma social en el sector turístico del municipio de Pájara y de toda la isla. Por ello, los agentes del Área de Investigación establecieron dispositivos operativos y vigilancias discretas en las vías públicas. La presión policial constante resultó fundamental para identificar el patrón de actuación de esta banda especializada en hurtos al descuido.

Detenciones y situación judicial

La patrulla de servicio interceptó el pasado 18 de febrero a un hombre y una mujer tras cometer un nuevo hurto. Ambos arrestados cuentan con antecedentes policiales previos por la comisión de hechos de idéntica naturaleza en el archipiélago.

Los detenidos y las diligencias instruidas ya están a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario. Las autoridades continúan con las gestiones pertinentes para intentar recuperar los diversos efectos personales sustraídos a las víctimas. El cuerpo de seguridad no descarta realizar nuevas detenciones durante los próximos días conforme avance la investigación final.

Este operativo refuerza la seguridad en las zonas más visitadas por los extranjeros que eligen Canarias como destino vacacional. La colaboración entre los distintos puestos de la Guardia Civil permite frenar la itinerancia de estos grupos organizados. Los agentes recomiendan vigilar siempre las pertenencias personales y verificar manualmente el cierre de los vehículos en zonas concurridas.