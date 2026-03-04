La agresora abordó a la víctima por la espalda mediante el método del tirón y le provocó graves lesiones al tirarla al suelo

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una mujer acusada de ser la presunta autora de un robo con violencia perpetrado contra una anciana de 82 años de edad. Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de febrero, alrededor de las 12:30 horas, en la zona de aparcamiento de un conocido espacio comercial y de ocio del municipio grancanario de Mogán.

Guardia Civil

La víctima, una ciudadana de origen extranjero y de avanzada edad, se disponía a subir a su vehículo cuando fue abordada por sorpresa por la espalda. La agresora le propinó un fuerte tirón para arrebatarle el bolso que llevaba colgado al hombro, lo que desencadenó un violento forcejeo entre ambas.

Lesiones graves y huida del lugar

Como consecuencia directa de este ataque y de la superioridad física de la asaltante, la víctima cayó abruptamente al suelo. La mujer de 82 años sufrió lesiones de carácter grave, incluyendo la rotura de una pieza dental, heridas sangrantes en la nariz, hematomas, laceraciones en ambas rodillas y una posible luxación de hombro.

La arrestada aprovechó los instantes de confusión tras la caída para recoger del suelo dinero en efectivo, un teléfono móvil y diversa documentación personal de la víctima. Acto seguido, la presunta ladrona logró huir rápidamente de la zona saltando un muro perimetral cercano.

La respuesta policial se produjo de forma inmediata gracias al aviso que dio una agente libre de servicio a sus compañeros. Las patrullas acudieron sin demora para prestar la primera atención a la víctima e iniciar las pesquisas de la correspondiente investigación.

Identificación policial y denuncia a domicilio

El análisis detallado de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona comercial resultó clave, ya que proporcionaron imágenes nítidas del momento exacto del robo. Gracias a estas pruebas, las autoridades identificaron con rapidez a la presunta autora. Se trataba de una vecina de la propia localidad que ya contaba con antecedentes previos por delitos contra el patrimonio y violencia doméstica.

Teniendo en cuenta la edad y el delicado estado de salud de la víctima tras el suceso, los efectivos mostraron una especial sensibilidad hacia su situación. Los agentes utilizaron la herramienta tecnológica SIGO MOVILIDAD, un sistema que permitió a la denunciante formalizar su declaración oficial directamente desde su casa. De este modo, evitaron que tuviera que realizar desplazamientos que habrían agravado sus lesiones.

Tras confirmar plenamente la identidad de la asaltante, la Guardia Civil localizó su vivienda en una céntrica calle de Mogán y montó un dispositivo de vigilancia. Este operativo culminó con éxito durante la mañana del día 10 de febrero, momento en el que se procedió a su detención oficial.

Finalmente, todas las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de San Bartolomé de Tirajana, quedando la detenida a disposición de la autoridad judicial.