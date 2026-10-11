La ONU denuncia el ataque hutí contra infraestructuras civiles en Arabia Saudí y advierte de sus consecuencias para la seguridad regional y la paz en Yemen

Guterres condena el ataque hutí contra el aeropuerto de Riad y alerta de una escalada. Europa Press

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado enérgicamente el ataque atribuido a la milicia rebelde hutí contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, que, según el balance provisional, ha causado al menos doce muertos y más de 300 heridos.

Además, Guterres se ha declarado «profundamente conmocionado» y ha exigido el cese inmediato de estas agresiones.

El máximo responsable de la ONU ha recordado que los ataques contra civiles e infraestructuras civiles constituyen una violación del Derecho Internacional.

Ataques a tres aeropuertos

Además, su condena se suma a la de la coalición liderada por Arabia Saudí, que ha calificado el ataque de «crimen de guerra» y ha anunciado represalias contra los hutíes en Yemen.

Por su parte, el enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, ha advertido de que el ataque supone una grave escalada que amenaza la seguridad regional y dificulta los esfuerzos para alcanzar la paz.

En cuanto a Grundberg, ha señalado que la ofensiva se produce después de otros ataques registrados esta semana contra los aeropuertos de Riad y Abha, también con víctimas civiles, y ha reiterado su llamamiento a los hutíes para que cesen las agresiones y respeten el Derecho Internacional Humanitario.