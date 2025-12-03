Gyozpacho con cochinillo negro | Receta ‘Como en casa’

Gyozpacho | La receta ‘Como en casa’ de RTVC

El Gyozpacho es una de las propuestas más creativas y audaces de Gastrobar Niño Malo, en Corralejo, Fuerteventura. Rompe esquemas fusionando gyozas con un gazpacho de mango. Este plato es un ejemplo perfecto de la fusión entre lo oriental, lo italiano y el producto local de Fuerteventura, como el cochinillo negro.

Lista de ingredientes

Harina 00 (sin levadura) Agua tibia Sal Carne de cerdo molida Col china Cebolletas Jengibre Agua Vinagre de arroz Salsa de soja Aceite de sésamo Ingredientes para el gazpacho Mango Pepino Vinagre de manzana Sal Hielo Hierbabuena Reducción de vinagre de módena

Elaboración paso a paso

Para elaborar este Gyazpacho se necesitan varias elaboraciones de forma independiente, por un lado las gyozas y su relleno y por otro el gazpacho de mango.

Elaboración de las gyozas

La masa de la gyoza se elabora con harina 00 (harina sin levadura), agua tibia y sal. Se amasa y se deja reposar alrededor de una hora. La masa se divide en discos de aproximadamente 14 gramos.

El relleno combina carne molida de cochino negro de Fuerteventura (una variedad local) con col china, cebolletas, jengibre rallado, vinagre de arroz, salsa de soja y aceite de sésamo. Es importante notar que el relleno no va precocinado. Estas empanaillas orientales se cierran con la técnica tradicional (3 pliegues por cada lado) y se cocinan al vapor con un poco de agua.

Preparación del gazpacho de mango

El gazpacho es la base líquida y el elemento refrescante del plato. Se mezclan mango (el producto principal), pepino, vinagre de manzana, sal y hielo. Este gazpacho es contundente y se puede disfrutar incluso como postre debido a su frescura y dulzor.

Emplatado final

El emplatado se realiza colocando el gazpacho de mango como base, formando una salsa o crema. Sobre el gazpacho se disponen las gyozas cocidas al vapor. El plato se finaliza con un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal en escamas, una reducción de vinagre de Módena y una hoja de hierbabuena/hortelana.

El contraste entre el dulzor del mango, la acidez del vinagre y el sabor salado y especiado del relleno de cochinillo es la firma de este plato.

Cómo hacer el Gyozpacho paso a paso en vídeo