Hacienda mantiene la ayuda al combustible en las islas verdes

La Palma, La Gomera y El Hierro contarán con un descuento de 20 céntimos por litro durante el segundo trimestre del año

La Consejería de Hacienda aplica desde abril una bonificación extraordinaria al precio del combustible en las islas no capitalinas. Esta medida busca equilibrar los costes frente a Tenerife y Gran Canaria tras analizar los precios de mercado actuales.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los residentes de las tres islas occidentales disfrutarán de esta reducción directa en sus bolsillos hasta el próximo mes de junio.

Cálculo y aplicación de la ayuda

El Ejecutivo autonómico establece la cuantía tras comparar los precios registrados entre enero y marzo. La norma activa el descuento si el combustible en las islas verdes supera en cinco céntimos la media capitalina.

Por este motivo, la bonificación puede oscilar entre los cinco y los 30 céntimos según cada período. La orden actual fija la ayuda en 20 céntimos para el trimestre que comienza ahora en abril.

Además, los técnicos revisan estos datos de forma trimestral para ajustar la subvención a la realidad económica. Este mecanismo garantiza que el alivio financiero llegue donde realmente existe un sobrecoste por la doble insularidad.

Garantía presupuestaria y objetivos

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, confirma que la medida tiene respaldo legal para todo el año 2026. La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma sustenta esta decisión política y administrativa necesaria.

El objetivo principal reside en compensar de manera individualizada los desequilibrios que sufren los ciudadanos no capitalinos. Asimismo, el Gobierno pretende proteger la actividad económica local frente a las variaciones del mercado del petróleo.

De esta forma, la bonificación estará vigente de forma ininterrumpida hasta el próximo 31 de diciembre. La única variación posible será la determinación de las islas beneficiarias y el importe exacto del descuento.

Reacción de los usuarios

Muchos conductores celebran la medida porque notan un alivio real cada vez que acuden a repostar sus vehículos. Algunos usuarios consideran que estos 20 céntimos resultan fundamentales para sobrellevar el alto coste de la vida.

Sin embargo, otros residentes critican la libertad de precios que permite a cada gasolinera fijar sus propias tarifas. Esta situación obliga a los consumidores a aceptar costes elevados a pesar de la ayuda del Gobierno.

Finalmente, parte de la población solicita descuentos aún mayores ante la subida constante de los carburantes en las islas. Las opiniones reflejan la importancia de mantener estas políticas sociales para igualar las condiciones entre todos los canarios.