Hallado sin vida un pescador en el litoral de El Hierro

El dispositivo de búsqueda localizó el cuerpo sin vida del pescador en las proximidades del Charco Manso, en el municipio de Valverde

Hallan sin vida a un pescador en el litoral de El Hierro. Imagen sala operativa del 1-1-2 Canarias. Imagen 1-1-2 Canarias

Un hombre de 51 años fue localizado sin vida la noche de este domingo en las proximidades del Charco Manso, en el municipio de Valverde, tras un amplio dispositivo de búsqueda coordinado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

La alerta se recibió cuando se informó de que el afectado había salido a faenar por la mañana y no había regresado. De inmediato, el CECOES activó a los recursos de emergencia necesarios, entre ellos un helicóptero y una embarcación de Salvamento Marítimo, la unidad de drones del Grupo de Intervención del Cabildo Insular, Guardia Civil, Medio Ambiente, Policía Portuaria, AEA y una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El dispositivo permitió localizar al pescador en el litoral cercano a Charco Manso. Tras su recuperación, la embarcación de Salvamento Marítimo trasladó el cuerpo hasta el muelle de La Estaca, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.