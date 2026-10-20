La ciudad de Alicante y municipios de su entorno han registrado tormentas muy localizadas y de elevada intensidad durante la medianoche del lunes al martes, tras superarse la fase más crítica del temporal de lluvias de la dana Adam

Vista de las inundaciones a consecuencia del paso de la dana Adam en la localidad alicantina de Els Poblets. Imagen EFE

Trabajadores de una empresa de Oliva (Valencia) han hallado a primera hora de este martes el cadáver de un agricultor en una parcela de la marjal de Pego-Oliva, una de las zonas más dañadas por las inundaciones de la dana Adam, han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Se investiga si la muerte de este hombre está relacionada con ese episodio de lluvias torrenciales o responde a otras circunstancias, según fuentes conocedoras del caso.

Unos trabajadores de una empresa próxima han encontrado el cuerpo de un hombre en un campo cercano a la carretera N-332 en el término de Oliva, en la provincia de Valencia, antes de las diez de la mañana y han dado aviso del hallazgo.

Según la Guardia Civil, al parecer el agricultor habría acudido a su parcela y sufrido un problema de salud que le provocó la muerte. En estos momentos se está a la espera del levantamiento del cadáver.

Continúa la inestabilidad

La ciudad de Alicante y municipios de su entorno han registrado tormentas muy localizadas y de elevada intensidad durante la medianoche del lunes al martes, tras superarse la fase más crítica del temporal de lluvias de la dana Adam.

En torno a las doce de la noche, Emergencias de la Generalitat Valenciana recibió avisos por tormentas, un núcleo convectivo aislado que ha provocado entre 50 y 60 litros por metro cuadrado en Pilar de la Horadada, Guardamar del Segura y Orihuela Costa, y entre 20 y 40 litros en la ciudad de Alicante, Mutxamel, El Campello, Santa Pola y algunos puntos del término de Elche, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

A causa de la dana Adam, que ha dejado acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado en puntos del litoral sur de la provincia de Valencia y del litoral norte de Alicante, Emergencias ha gestionado desde las 13:57 horas del pasado sábado hasta las 07:00 horas de este martes un total de 1.876 incidentes en la Comunitat Valenciana.

De ellas, 1.259 han sido en la provincia de Valencia, 595 en Alicante y 22 en Castellón, y los municipios con más incidentes han sido Oliva, con 759, y por detrás Xàbia (146), Gandia (112), Alicante (88), Dénia (86) y Pego (78).

Los incidentes más habituales han sido acumulaciones de agua, rescates de personas, personas incomunicadas, vehículos bloqueados, y daños materiales en inmuebles y la vía pública, en la red viaria y en suministros básicos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha informado de que los avisos meteorológicos ya están finalizados y la dana Adam se ha integrado en la dana de Francia y pronto ambas se integrarán en la circulación general.