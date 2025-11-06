El suceso ocurrió en la piscina natura de los Abrigos

Una mujer de 55 años resultó herida este miércoles tras la caída de una piedra en una zona de difícil acceso en la costa sur de Tenerife. El suceso ocurrió a las 16:28 en las inmediaciones de la piscina natural de Los Abrigos, en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta a la hora indicada que comunicaba el accidente y, en el momento inicial de la asistencia, la mujer presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado.

Herida tras caer una piedra en la costa sur de Tenerife / Imagen de Turisimo de Tenerife

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a la afectada en el lugar en el que se encontraba. Posteriormente, una ambulancia sanitarizada del SUC trasladó a la mujer al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Efectivos de Bomberos colaboraron con el personal sanitario y evacuaron en camilla a la afectada hasta la zona en la que se encontraba la ambulancia. La Policía Local también intervino y realizó los informes oportunos.