Los bomberos rescataron a la menor durante la madrugada en Güímar y fue trasladada al Hospital de La Candelaria

Herida moderada una menor de 15 años tras caer en un barranco en Güímar. Europa Press

Una menor de 15 años ha resultado herida de carácter moderado tras sufrir una caída en un barranco situado en el Camino Fregenal, en el municipio tinerfeño de Güímar.

El incidente se produjo sobre las 01:00 horas de este lunes, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que rescataron a la joven.

Diversos traumatismos de carácter moderado

Posteriormente, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) la asistió y comprobó que presentaba diversos traumatismos de carácter moderado.

Tras recibir una primera valoración sanitaria, la menor fue evacuada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria para recibir atención médica.

También acudieron al lugar agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.