El personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió en el lugar de los hechos al hombre que, tras ser estabilizado, fue trasladado al citado hospital

Un hombre de 44 años ha resultado herido de carácter moderado este domingo tras sufrir una caída mientras circulaba con su ‘quad’ por una carretera del municipio de Tinajo, en Lanzarote, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

Un herido tras caerse del ‘quad’ en el que circulaba en Lanzarote / 112 Canarias

La víctima presentaba en el momento inicial de las asistencias un traumatismo en una de sus piernas de carácter moderado. Una ambulancia de soporte vital básico lo trasladó hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa.

La llamada de emergencia a la sala operativa del 112 se recibió pasadas las 13:15 horas, y en ella se informaba de que una persona había caído de su cuatriciclo mientras circulaba por la carretera de La Vegueta, en el municipio de Tinajo, por lo que se activaron todos los recursos necesarios.

Una vez estabilizado, lo trasladaron al hospital

El personal del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió en el lugar de los hechos al hombre. Ya estabilizado, lo trasladaron al citado hospital.

La Policía Local, por su parte, realizó el correspondiente atestado para tratar de esclarecer lo ocurrido.