La hipoteca y el alquiler empujan a 26.332 trabajadores canarios a vivir en la pobreza

El pago de la hipoteca o del alquiler empuja cada mes a 26.332 trabajadores canarios a vivir en condiciones de pobreza, a pesar de contar con ingresos estables por su empleo

Cuentan con ingresos y casa, pero esa combinación les deja sin poco más para gastar en el resto de necesidades básicas. Son los trabajadores pobres, una categoría social de la que forman parte en Canarias 26.332 personas, según un informe de Oxfam Intermón. Esta ONG ha publicado este lunes por la noche el informe ‘Cuando trabajar no es suficiente: el impacto del coste de la vivienda en la pobreza laboral’, que describe cómo en España tener un empleo ya no garantiza no ser pobre, porque el coste habitacional absorbe cada vez una parte más elevada de los ingresos.

La vivienda se lo lleva todo

Oxfam Intermón estima que, en España, antes de descontar los gastos de la hipoteca o el alquiler el 11,48 % de los trabajadores se encuentra en situación de pobreza, alrededor de 2,2 millones.

Una vez incorporado al cálculo el coste de la vivienda, otras 770.000 personas con empleo caen por debajo del umbral de la pobreza, hasta acercar la cifra total a los 3 millones. La tasa se eleva así hasta el 15,49 %, más de cuatro puntos porcentuales.

En Canarias, los costes de la vivienda hacen que la proporción de trabajadores pobres pase del 11,75 % (antes de abonar la hipoteca o el alquiler) al 14,71 % (después). Crece, en concreto, casi 3 puntos.

En número absolutos, esos porcentajes significan lo siguiente: 104.527 personas viven bajo el umbral de la pobreza a pesar de tener un trabajo, incluso antes de hacer frente al coste de su vivienda.

Si su situación se examina después de abonar la letra de la hipoteca o el alquiler, la cifra absoluta de trabajadores pobres en las islas asciende a 130.859 personas, lo que supone 26.332 más.

El informe revela que el alquiler y la hipoteca impactan de forma diferente. La proporción de trabajadores canarios con una vivienda hipotecada que pasan a situación de pobreza al pagar la letra mensual es de 8,80, 2,66 puntos por encima de antes de abonarla (6,14 %).

Uno de cada cuatro trabajadores en alquiler son pobres

En cambio, el alquiler a precios de mercado eleva la tasa de pobreza de los trabajadores canarios en 11,49 puntos, ya que pasa del 16,21 % antes del pago de la mensualidad al 27,70 % después.

Es decir, en Canarias, uno de cada cuatro trabajadores que vive de alquiler padece condiciones de pobreza.

Oxfam Intermón subraya que estos datos se conocen en un momento en el que la vivienda ocupa el centro de la conversación social y política en España, con movilizaciones ciudadanas que, a su juicio, «han vuelto a poner sobre la mesa las consecuencias humanas de una crisis habitacional que va mucho más allá de perder una casa: también erosiona la capacidad de cientos de miles de hogares para sostener unas condiciones de vida dignas».

«Los desahucios son la cara más extrema de la crisis habitacional, pero no la única. Hay otra realidad menos visible: personas que trabajan y consiguen pagar a duras penas su casa cada mes, pero que después de hacerlo no disponen de ingresos suficientes para sostener una vida digna. La vivienda se está convirtiendo en uno de los factores que más empobrecimiento y desigualdad generan», apunta Alejandro García-Gil, responsable de vivienda, empleo y de políticas sociales de la ONG.